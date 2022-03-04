Битва за Правду

В пятницу, 4 марта в 20:30, в Москве в концертном зале «Мир» пройдет турнир Pravda old school boxing. В главном бою вечера по правилам бокса встретятся Вагаб Вагабов - чемпион мира по ММА, имеющий рекорд 28-1-0 , и Данил Шаталов – чемпион мира по кикбоксингу, чемпион России по К-1.

Вагаб Вагабов в декабре 2021 года уже выступил по правилам бокса на турнире Pravda и в главном бою вечера одержал победу над Дамилом Шарафутдиновым – членом сборной России по боксу. Бой по праву стал украшением турнира.

Сможет ли ударная техника кикбоксера Шаталова остановить тяжеловеса Вагабова, который уверенными шагами завоевывает место на профессиональном боксерском ринге?

В со-главном бою вечера встретятся «Король поп-мма», уже пошумевший на боксерском ринге, Тимур «Архангел» Никулин и «Император» Давид Хачатрян, известный по выступлениям в ММА - чемпион Pro FС , Чемпион Армении по К-1.

В этот вечер также в ринг выйдет Тигран Согоян – уже звезда турниров Pravda, чей последний нокаут набрал больше 10 млн просмотров в одном из пабликов в социальных сетях.

В предварительных поединках выступят профессиональные боксеры – победители международных и всероссийских соревнований. Это отличный повод для пари!

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«Лига Ставок» - генеральный партнер Pravda Fighting Championship. Турнир пройдет при поддержке Федерации бокса России.