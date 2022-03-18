Патрис Эвра назвал имя соперника. Знаменитый футболист выходит на ринг

Информация о возможности подобного поединка появилась в феврале. Бывший защитник «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», который в 2019 году повесил бутсы на гвоздь, заявил, что хочет попробовать себя в другом виде спорта. А конкретно - в боксе.

Несмотря на то, что французу в этом году исполнится 41 год, он находится в отличной форме. Изначально предполагалось, что первый бой Эвра на ринге состоится 2 апреля в андеркарде боя стронгменов Мартина «Ночного кошмара» Форда из Великобритании и Саджада «Иранского Халка» Гариби. Однако потом поединок Патриса был перенесен на 30 апреля. Соперником Эвра станет Адам Салех - ютубер йеменского происхождения, проживающий в Америке. Для Салеха это будет третий бой по правилам бокса. До этого он свел вничью поединок с Валидом Шарксом, а во втором - с Анасом Эльшайибом - победил.

В бытность футболистом Эвра провел 81 матч за сборную Франции, в составе которой выступал на трех чемпионатах Европы (2008, 2012 и 2016), а также двух чемпионатах мира (2010, 2014). С национальной командой он выиграл серебро Евро-2016, а на ЧМ-2010 был капитаном сборной.

Кстати, Эвра будет не единственным бывшим игроком английской Премьер-лиги, который примет участие в вечере бокса. Ожидается, что бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Джейми О'Хара также будет драться. 35-летний О'Хара завершил карьеру в 2020-м, но еще в бытность футболистом Джейми принимал участие в различных развлекательных проектах, например в реалити-шоу Celebrity Big Brother. 30 апреля соперником Джейми станет фитнес-инструктор Крис Бойсон.

Турнир состоится на «O2 Arena» в Лондоне.