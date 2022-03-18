В бой идут одни «старики». Где смотреть боксерский поединок: Харитонов - Скотт

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР
Турнир состоится 18 марта. Прямой эфир мероприятия будет доступен на телеканале «РЕН ТВ». Трансляция начнется в 23:00 по московскому времени.
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ СКОТТА
Легенда российского ММА Сергей Харитонов снова возвращается в бокс, а его соперником станет американец Малик Скотт, который завершил свою карьеру несколько лет назад, но возвращается в спорт для встречи с титулованными россиянином.
Малик Скотт — довольной крепкий боксер, который имеет хорошую статистику за плечами. После завершения карьеры он стал тренером Деонтея Уайлдера. Американец любит работать на публику и устраивать шоу.
ОЖИДАНИЯ ОТ ПОЕДИНКА
Стоит насладиться возможностью посмотреть бокс и лично на Сергея Харитонова. Россиянин всегда нацелен на нокаут и будет стремиться финишировать Малика Скотта с первых минут. Очень сомнительно, что американец продержится весь поединок, но если бой дойдет до судейского решения, то руку поднимут Сергею Харитонову.