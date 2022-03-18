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В бой идут одни «старики». Где смотреть боксерский поединок: Харитонов - Скотт

18 марта в Минске состоится боксерский турнир РЕН ТВ, в главном бою вечера Сергей Харитонов сразится с Маликом Скоттом.
В бой идут одни «старики». Где смотреть боксерский поединок: Харитонов - Скотт
18 марта 2022 13:18
автор: Антон Купреченков
автор фото: «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Турнир состоится 18 марта. Прямой эфир мероприятия будет доступен на телеканале «РЕН ТВ». Трансляция начнется в 23:00 по московскому времени.

ХАРИТОНОВ ПРОТИВ СКОТТА

Легенда российского ММА Сергей Харитонов снова возвращается в бокс, а его соперником станет американец Малик Скотт, который завершил свою карьеру несколько лет назад, но возвращается в спорт для встречи с титулованными россиянином.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Малик Скотт — довольной крепкий боксер, который имеет хорошую статистику за плечами. После завершения карьеры он стал тренером Деонтея Уайлдера. Американец любит работать на публику и устраивать шоу.

ОЖИДАНИЯ ОТ ПОЕДИНКА

Стоит насладиться возможностью посмотреть бокс и лично на Сергея Харитонова. Россиянин всегда нацелен на нокаут и будет стремиться финишировать Малика Скотта с первых минут. Очень сомнительно, что американец продержится весь поединок, но если бой дойдет до судейского решения, то руку поднимут Сергею Харитонову.

источник: «Советский спорт»
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