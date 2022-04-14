ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

PRAVDA OLD SCHOOL BOXING

В главном бою вечера сойдутся: Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик vs Сауло Кавалари
PRAVDA OLD SCHOOL BOXING
14 апреля 2022 14:08

В пятницу, 15 апреля в 19:00, в Москве в ГЛАВCLUB пройдет турнир PRAVDA old school boxing. В главном бою вечера по правилам бокса встретятся известный российский боец единоборств Вячеслав Дацик и мастер смешанных единоборств, выступающий «на голых кулаках» Сауло Кавалари.

Вячеслав Дацик известен публике по боям смешанных единоборств и тайскому боксу, а нынче отдавший своё предпочтение только дисциплине «бокс».

Последний свой бой Дацик провёл в январе этого года, где по решению судей проиграл Зелимхану «Пулемётчику» Дукаеву.

Соперником Дацика в этот вечер станет бразилец Сауло Кавалари - успешный боец на «голых кулаках», бывший чемпион лиги Glory в полутяжелом весе, побеждавший Дениса «Русский панчер» Недашковского. В последнем бою проигравший Артёму Вахитову нокаутом в феврале этого года.

Со-главный бой вечера Тимур Никулин vs Дмитрий Бикрёв.

Тимур Никулин - звезда кулачных боев, уже зарекомендовавший себя в ринг PRAVDA FC. Последний бой в марте 2022 завершился победой Никулина над бойцом смешанных единоборств Давидом «Император» Хачатряном. Новый вызов для Никулина - Дмитрий «Деревяшка» Бикрёв. Чемпион лиги AMC Fight nights в полусреднем весе известен своей ударной техникой. Дмитрий также уже пробовал свои силы на боксёрском ринге в июне 2021 года.

Третьей интересной парой будет противостояние кубинца Рейнальдо Чарона и Максима Бабанина.

Титулованный российский боксер Максим Бабанин (3-0-0, КО 3) - мастер спорта международного класса, член сборной России по боксу, уже провёл 3 боя на профессиональном ринге, одержав три победы. Последний поединок Бабанин провел в январе этого года. Бронзовый призёр чемпионата мира (2019), бронзовый призёр чемпионата Европы (2017), чемпион России (2015) - список регалий велик. За свою историю Бабанин даже побеждал всемирно известного Тайсона Фьюри. Его соперник Рейнальдо Чарон (3-0-1, КО 3) - чемпион Кубы по боксу, участник Олимпийских игр. На профессиональном ринге кубинец провел 4 боя, имея в активе 3 победы и одну ничью.

Вечер бокса - прекрасный повод для пари. В Лиге Ставок все работает отлично! Бесплатная ставка до 10 000 новым игрокам по промокоду PRAVDA15!

Главный бой вечера будет транслироваться на телеканале РенТВ. Начало трансляции в 23:00.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
PRAVDA OLD SCHOOL BOXING
PRAVDA OLD SCHOOL BOXING
В главном бою вечера сойдутся: Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик vs Сауло Кавалари
14.04.2022 14:08
Бокс
Тим Цзю дебютирует в США. Где смотреть поединок против Гауша
Тим Цзю дебютирует в США. Где смотреть поединок против Гауша
27 марта Тим Цзю дебютирует на территории США, а его соперником станет крепкий и опасный Террелл Гауш.
23.03.2022 11:00
Бокс
автор: Антон Купреченков
В бой идут одни «старики». Где смотреть боксерский поединок: Харитонов - Скотт
В бой идут одни «старики». Где смотреть боксерский поединок: Харитонов - Скотт
18 марта в Минске состоится боксерский турнир РЕН ТВ, в главном бою вечера Сергей Харитонов сразится с Маликом Скоттом.
18.03.2022 13:18
Бокс
автор: Антон Купреченков
Патрис Эвра назвал имя соперника. Знаменитый футболист выходит на ринг
Патрис Эвра назвал имя соперника. Знаменитый футболист выходит на ринг
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» дебютирует на ринге 30 апреля. Его соперником станет ютубер Адам Салех.
18.03.2022 12:37
Бокс
автор: Степан Охотников
Битва за Правду
Битва за Правду
В главном бою сегодняшнего вечера сойдутся два чемпиона мира Вагаб Вагабов и Данил Шаталов
04.03.2022 13:39
Бокс
автор: Сергей Иванов
Заур Абдуллаев одержал победу над Хорхе Линаресом в бою за звание претендента на титул WBC
Заур Абдуллаев одержал победу над Хорхе Линаресом в бою за звание претендента на титул WBC
Российский боксер Заур Абдуллаев одержал победу в поединке против многократного чемпиона мира Хорхе Линаресом, защитил пояс WBC Silver и завоевал статус обязательного претендента на титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Бой стал главным событием турнира RCC Boxing Promotions. 
19.02.2022 21:46
Бокс
Перспективы возвращения Дениса Лебедева на примере Мухаммеда Али и Федора Емельяненко
Перспективы возвращения Дениса Лебедева на примере Мухаммеда Али и Федора Емельяненко
Российский боксер Денис Лебедев возвращается в бои и может встретиться с Гильермо Джонсом. «Советский спорт» оценил шансы бывшего чемпиона мира на новом этапе карьеры.
19.02.2022 08:25
Бокс
автор: Антон Купреченков
Федор Папазов — новый чемпион WBC Asia. Второй претендент уехал в больницу с огромной гематомой
Федор Папазов — новый чемпион WBC Asia. Второй претендент уехал в больницу с огромной гематомой
В Екатеринбурге закончился первый в этом году турнир по боксу от RCC Boxing Promotions. Главным событием турнира стал поединок за титул чемпиона Азии по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг). Боксеры устроили невероятный бой, который стал лучшим в этот вечер.
29.01.2022 20:28
Бокс
Папазов против Сулайманбека. Где смотреть вечер бокса RCC
Папазов против Сулайманбека. Где смотреть вечер бокса RCC
29 января в Екатеринбурге состоится вечер бокса RCC. В главном бою вечера сразятся Федор Папазов и Акжол Сулайманбек Уулу
28.01.2022 13:07
Бокс
автор: Антон Купреченков
Пулеметчик против Дацика. Где и когда состоится бой
Пулеметчик против Дацика. Где и когда состоится бой
28 января пройдет очень занимательное событие. «Рыжий Тарзан» сразится с «Пулеметчиком» по правилам бокса.
09.01.2022 09:01
Бокс
автор: Антон Купреченков
«Хотим показать, каких спортсменов теряет мир». Откровения российских фигуристов после Шоу Тутберидзе
В «Мегаспорте» отгремело шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», а его звездные участники рассказали о прошедшем сезоне и планах на будущее.
Панарин не отпускает Капризова в отрыв, Георгиев и Шестеркин бьют рекорды (видео)
Шайба Артемия Панарина помогла «Рейнджерс» победить в гостях «Филадельфию» (4:0) в матче НХЛ, а российские голкиперы ньюйоркцев установили новое клубное достижение.
Без голов, зато сколько огня! Как «Ман Сити» Гвардиолы отстоял спасительную ничью с «Атлетико» Симеоне
После ответных четвертьфиналов определились полуфиналисты Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» увез нулевую ничью из Мадрида (первый матч - 1:0) и вышел на «Реал», а другую пару составили «Вильярреал» и «Ливерпуль», сыгравший 3:3 с «Бенфикой» (3:1).
Технические проблемы, политика, фейки? Что происходит с компанией «Фонбет»
Вот уже несколько дней клиенты крупнейшего российского букмекера лишены возможности пополнять свои игровые счета. Это породило панику в соцсетях и многочисленные слухи о природе проблем компании.
Теперь «Реал» выиграет Лигу чемпионов? По статистике — 100 процентов!
«Плеймейкер» собрал главные цифры сумасшедших ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов «Бавария» - «Вильярреал» (1:1 и 1:2 по сумме) и «Реал» - «Челси» (2:3 и 5:4).
Случай с мальчиком-аутистом — далеко не первый… Кого бил и оскорблял Роналду за свою карьеру
Вся Европа сейчас обсуждает эпизод после недавнего матча АПЛ «Эвертон» - «МЮ» (1:0), когда лидер гостей Криштиану Роналду, покидая стадион, разбил телефон мальчику с особенностями развития. Из португальца очередной раз делают антигероя, а «Плеймейкер» вспоминает другие моменты, за которые супербомбардиру должно быть стыдно.
«Вильярреал» спустя 16 лет вышел в полуфинал ЛЧ, у Бензема 7 мячей в плей-офф, а Овечкин забил гол №776
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Русская жара в НХЛ: Капризов в 9 очках от сотни, Овечкин в 25 голах от Хоу, Тарасенко — первая звезда (видео)
Российские суперзвезды, за исключением Артемия Панарина, в очередных матчах НХЛ дружно набрали по два очка и отпраздновали победы со своими командами.
«Фонбет» перестал зачислять депозиты клиентов, доходы Entain выросли на треть. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
От Канкуна до Панамы наперегонки! Выбери участников уникального проекта «Лига Героев»
В конце мае и начале июня шесть счастливчиков примут участие в автопробеге по странам Центральной Америки между городами Канкун и Панама-Сити в рамках проекта «Лига Героев». Один из экипажей будет выбран путем голосования на сайте и в соцсетях «Плеймейкера» - официального информационного партнера уникального проекта.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика