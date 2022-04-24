Канело высказался о сильных сторонах Бивола

Дмитрий Бивол очень сложный соперник, потому что он постоянно использует разную дистанцию. Но я верю, что у меня есть опыт и навыки, чтобы сокращать расстояние, вести свой бой и одержать победу. Сергей Ковалев был действительно сильным и хорошим боксером на том момент. Сейчас мой соперник Бивол. Он сильнее Ковалева, да. Он достойный чемпион мира в полутяжелом весе, действительно крутой боксер. Поэтому это вызов для меня, и такие вызовы меня мотивируют. Я хочу увеличить свое наследие», – рассказал Сауль Альварес на пресс-конференции посвященной предстоящему поединку.

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Прогноз на бой

Понятно, что Сауль Альварез является фаворитом в предстоящем поединке. Дмитрий Бивол очень неудобный оппонент, с жесткой и быстрой двойкой. Сауль Альварес — известный тактик, который любит разбирать своих соперников по частям, но у него очень хорошо получается работать именно с представителями классической школы бокса, а Дмитрий Бивол весьма нестандартен и может выдавать довольно болезненный сюрпризы. Несмотря на неутешительные прогноз многих экспертов, Дмитрий Бивол может успешно перебить Сауля Альвареса и забрать предстоящий поединок.