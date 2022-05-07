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Бой жизни для Бивола. Есть у россиянина шансы в поединке против Альвареса?

В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе пройдет бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.
Бой жизни для Бивола. Есть у россиянина шансы в поединке против Альвареса?
07 мая 2022 10:16
автор: Сергей Иванов
автор фото: WBA

В наше непростое время увидеть международное соревнование с участием российского спортсмена — уже большая редкость. А когда это еще и бой за звание чемпиона мира против лучшего боксера современности, то нетрудно понять, насколько большой интерес вызывает поединок в России. И это отличный повод для пари! Получайте Джекпоны, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

Канело - абсолютный чемпион мира во втором полусреднем весе. И один из лучших боксеров в истории. За свою карьеру он уступал только раз - легендарному Флойду Мейвезеру. Альварес вообще-то средневес, но в полутяжелую категорию заходит не первый раз. Его силу успел ощутить на себе еще один россиянин — Сергей Ковалев. Причем мексиканцу приходится набирать массу для боев в «чужой» категории, но это никак не отражается в худшую сторону на его качествах.

С Ковалевым он справился на ура. Вот и перед встречей с Биволом Альварес считается явным фаворитом. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.19 — 1.25, одно это говорит о раскладах красноречиво.

Канело великолепно готов технически и тактически. Он очень разносторонен. У него отменная «физика», он хорош, работая и первым номером, и вторым. Даже не знаешь, что назвать его слабыми сторонами. Ну и, опять же, опыт больших боев играет в пользу мексиканца. Как и настрой судей. В этом точно можно не сомневаться, особенно в нынешнее время.

WBA

Есть ли шансы у Бивола на удачный исход боя? В спорте они есть всегда. Дмитрий на 10 сантиметров выше своего соперника (183 против 173), у него отличный джеб. Задачей россиянина будет держать Канело на дистанции, используя преимущество в физических данных. И перебивать джебом. Но сделать это Дмитрий должен уверенно, при равном бое судьи не отдадут ему победу.

Однако легко сказать — удержать Канело на дистанции. Пока это получилось только у Мейвезера в далеком уже сентябре 2013-го. И то пришлось провести все 12 раундов — Флойд победил решением судей. С тех пор Альварес набрался опыта и стал настолько уверен в себе, что позволяет делать заявления: мол, сегодня он и Мейвезера обязательно бы побил.

WBA

31-летний Бивол не проигрывал в профессионалах, одержав 19 побед. У него хорошая школа, но в арсенале действий он своему оппоненту однозначно уступает. Как и в скорости, что не удивительно. Для средневесов обычное дело вести бой на более высоких скоростях, чем для полутяжа. Нельзя ввязываться с Альваресом в ближний бой — в этом случае наш боксер будет обречен.

За Бивола может сыграть его статистика. Все-таки в профессионалах он пока не проигрывал. Это большое дело, когда с тобой дружит удача. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите Колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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