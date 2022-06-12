Необязательное поражение Вагаба Вагабова

Нокаут

Скажем сразу, что никакого глубокого нокаута не было, но все произошло в рамках боксерских правил. Вагаб Вагабов – чемпион AMC FIGHT NIGHTS в полутяжелом весе, который решил двигаться не только в ММА, но и боксе. В рамках полуфинала гран-при Pravda Old School Boxing его соперником стал профессиональный боксер Дмитрий Кудряшов. Боец ММА начал поединок с резких атак, а Кудряшов работал размеренно и блокировал все наскоки. После первого размена Вагаб оказался в нокдауне, но сразу поднялся. Кудряшов нанес несколько ударов по корпусу, а потом переключился на голову и попал навстречу, отправив Вагабова на настил ринга. Это попадание оказалось гораздо тяжелее первого и рефери зафиксировал нокаут.

Зачем

Сейчас стало модно драться во всех дисциплинах… Сразу вспоминается президент UFC Дана Уайт, который запрещает своим бойцам подобные поединки. Мало кто из боксеров готов сразиться в клетке для ММА, но все они рады приветствовать ммашников на своем поле. Дмитрий Кудряшов показал высокий уровень и не оставил никаких вопросов, несколько обесценив, в теории, чемпионский пояс Вагабова. Может руководителю AMC FIGHT NIGHTS Камилу Гаджиеву следует предложить реванш по правилам ММА? Хотя, какой смысл сейчас об этом говорить… Нокаут есть нокаут!