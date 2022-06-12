ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Необязательное поражение Вагаба Вагабова

В Москве состоялся турнир Pravda Old School Boxing, в полуфинале гран-при Дмитрий Кудряшов нокаутировал Вагаба Вагабова в первом раунде.
Необязательное поражение Вагаба Вагабова
12 июня 2022 10:14
автор: Антон Купреченков
автор фото: Pravda Old School Boxing

Нокаут

Скажем сразу, что никакого глубокого нокаута не было, но все произошло в рамках боксерских правил. Вагаб Вагабов – чемпион AMC FIGHT NIGHTS в полутяжелом весе, который решил двигаться не только в ММА, но и боксе. В рамках полуфинала гран-при Pravda Old School Boxing его соперником стал профессиональный боксер Дмитрий Кудряшов. Боец ММА начал поединок с резких атак, а Кудряшов работал размеренно и блокировал все наскоки. После первого размена Вагаб оказался в нокдауне, но сразу поднялся. Кудряшов нанес несколько ударов по корпусу, а потом переключился на голову и попал навстречу, отправив Вагабова на настил ринга. Это попадание оказалось гораздо тяжелее первого и рефери зафиксировал нокаут.

Зачем

Сейчас стало модно драться во всех дисциплинах… Сразу вспоминается президент UFC Дана Уайт, который запрещает своим бойцам подобные поединки. Мало кто из боксеров готов сразиться в клетке для ММА, но все они рады приветствовать ммашников на своем поле. Дмитрий Кудряшов показал высокий уровень и не оставил никаких вопросов, несколько обесценив, в теории, чемпионский пояс Вагабова. Может руководителю AMC FIGHT NIGHTS Камилу Гаджиеву следует предложить реванш по правилам ММА? Хотя, какой смысл сейчас об этом говорить… Нокаут есть нокаут!

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Необязательное поражение Вагаба Вагабова
Необязательное поражение Вагаба Вагабова
В Москве состоялся турнир Pravda Old School Boxing, в полуфинале гран-при Дмитрий Кудряшов нокаутировал Вагаба Вагабова в первом раунде.
12.06.2022 10:14
Бокс
автор: Антон Купреченков
Бой жизни для Бивола. Есть у россиянина шансы в поединке против Альвареса?
Бой жизни для Бивола. Есть у россиянина шансы в поединке против Альвареса?
В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе пройдет бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.
07.05.2022 10:16
Бокс
автор: Сергей Иванов
Канело высказался о сильных сторонах Бивола
Канело высказался о сильных сторонах Бивола
7 мая в Лас-Вегасе абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес сразится с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.
24.04.2022 08:58
Бокс
автор: Антон Купреченков
PRAVDA OLD SCHOOL BOXING
PRAVDA OLD SCHOOL BOXING
В главном бою вечера сойдутся: Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик vs Сауло Кавалари
14.04.2022 14:08
Бокс
Тим Цзю дебютирует в США. Где смотреть поединок против Гауша
Тим Цзю дебютирует в США. Где смотреть поединок против Гауша
27 марта Тим Цзю дебютирует на территории США, а его соперником станет крепкий и опасный Террелл Гауш.
23.03.2022 11:00
Бокс
автор: Антон Купреченков
В бой идут одни «старики». Где смотреть боксерский поединок: Харитонов - Скотт
В бой идут одни «старики». Где смотреть боксерский поединок: Харитонов - Скотт
18 марта в Минске состоится боксерский турнир РЕН ТВ, в главном бою вечера Сергей Харитонов сразится с Маликом Скоттом.
18.03.2022 13:18
Бокс
автор: Антон Купреченков
Патрис Эвра назвал имя соперника. Знаменитый футболист выходит на ринг
Патрис Эвра назвал имя соперника. Знаменитый футболист выходит на ринг
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» дебютирует на ринге 30 апреля. Его соперником станет ютубер Адам Салех.
18.03.2022 12:37
Бокс
автор: Степан Охотников
Битва за Правду
Битва за Правду
В главном бою сегодняшнего вечера сойдутся два чемпиона мира Вагаб Вагабов и Данил Шаталов
04.03.2022 13:39
Бокс
автор: Сергей Иванов
Заур Абдуллаев одержал победу над Хорхе Линаресом в бою за звание претендента на титул WBC
Заур Абдуллаев одержал победу над Хорхе Линаресом в бою за звание претендента на титул WBC
Российский боксер Заур Абдуллаев одержал победу в поединке против многократного чемпиона мира Хорхе Линаресом, защитил пояс WBC Silver и завоевал статус обязательного претендента на титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Бой стал главным событием турнира RCC Boxing Promotions. 
19.02.2022 21:46
Бокс
Перспективы возвращения Дениса Лебедева на примере Мухаммеда Али и Федора Емельяненко
Перспективы возвращения Дениса Лебедева на примере Мухаммеда Али и Федора Емельяненко
Российский боксер Денис Лебедев возвращается в бои и может встретиться с Гильермо Джонсом. «Советский спорт» оценил шансы бывшего чемпиона мира на новом этапе карьеры.
19.02.2022 08:25
Бокс
автор: Антон Купреченков
Василевский, Кучеров и Сергачев — в третьем подряд финале Кубка Стэнли! А ждет их там Ничушкин (видео)
Блистательная игра Андрея Василевского принесла «Тампе» победу над «Рейнджерс» (2:1) в шестом поединке «восточного» полуфинала плей-офф НХЛ и во всей серии (4-2). Теперь «молнии» в противостоянии с «Колорадо» будет защищать завоеванный два года подряд главный трофей лиги.
«Кубок Лиги Ставок» по хоккею 3х3: прямая трансляция первого игрового дня
В Москве стартовал представительный турнир по хоккею в формате «три на три», организованный ФХР и букмекерской компанией «Лига Ставок».
Реванш отменяется. Как Англия осталась на последнем месте в Лиге наций
В Лиге А разошлись миром Англия и Италия (0:0), Венгрия и Германия (1:1), Уэльс и Бельгия (1:1), Нидерланды и Польша (2:2).
Как «Спартак» проиграл Суперкубок, не выходя на газон
От постоянных кляуз красно-белых российский футбол порядком устал.
В тренерах Назаров, на льду Толчинский и Голдобин, на разогреве Григорий Лепс! Все о «Кубке Лиги Ставок» по хоккею 3х3
ФХР решила заняться развитием новой разновидности хоккея - в формате «3 на 3». Первой ласточкой станет «Кубок Лиги Ставок», который пройдет в Москве с 12 по 14 июня 2022 года.
Сабмишн от Тейшейры и нокаут от Вали Шевченко! Расклад и лучшие ставки на UFC 275
12 июня в Сингапуре пройдет представительный турнир UFC, в одном из центральных боев которого мы увидим знаменитую Валентину Шевченко. «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
Рангник и Модрич отправили Францию на дно! В Лиге наций снова весело
В группе 1 высшего дивизиона Лиги наций австрийцы на своем поле сыграли вничью с чемпионами мира французами — 1:1, а хорваты вырвали победу в Дании — 1:0, перевернув игру после выхода Луки Модрича.
«Лига Ставок» отметила 14-летие, Winline стал партнером РПЛ. Букмекерский обзор
Последние новости из мира отечественного беттинга.
Новая система ЧМ, киберсудейство и повышение Кибалко. Конгресс ISU завершился для России не так уж плохо
В Таиланде подошел к концу конгресс Международной федерации катания на коньках.
Теперь «Спартак» точно не вылетит! Как красно-белые докатились от Эмери до его видеоассистента
Очередной главный тренер народной команды 33-летний Гильермо Абаскаль не вызывает большого доверия.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Турнир Radio Monte Carlo Golf Cup

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика