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Бивол и Бетербиев могут сразиться за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол хочет встретиться с Артуром Бетербиевым, который владеет поясами IBF, WBC и WBO.
Бивол и Бетербиев могут сразиться за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе
21 июня 2022 19:26
автор: Антон Купреченков
автор фото: WBA

«Я всегда говорил, что объединение — самое главное, что я хочу. Насколько реальна встреча с Артуром? Думаю, это точно не следующий бой.

И у меня есть обязательства перед Канело, и Боб Арум заявляет, что у него есть интерес провести Бетербиеву бой с Ярдом.

Посмотрим, что будет дальше. Но у меня есть определенное желание провести объединительный бой», – Рассказал Дмитрий Бивол.

Руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что готов организовать такой поединок в рамках своего промоушена:

«У нас есть интерес к организации боя между Бетербиевым и Биволом. Не знаю, получится ли организовать его в России. Это довольно сложно сделать. Посмотрим, я пока не могу все вам рассказать. Но я уверен, что все хотят видеть этот бой. И мы тоже», - рассказал Рябинский в интервью РИА Новости.

BOXINGSCENE STAFF

Кажется, что Дмитрий Бивол является фаворитом, он моложе и техничнее, но не будем забывать, что Артур Бетербиев очень успешно нокаутирует своих соперников, а это значит. что у него всегда есть большой шанс на победу.

источник: «Советский спорт»
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