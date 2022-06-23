Забойный реванш. Александр Усик против Энтони Джошуа, что нужно знать о бое

Первый бой

Александр Усик является чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO и одним из лучших боксеров современности. В 2021 году они встретились с Энтони Джошуа. Украинский спортсмен был откровенным андердогом по мнению букмекеров, но бой полностью свел на нет их прогнозы. Британский боксер не смог ничего противопоставить представителю Украины и заслуженно уступил единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112), а Усик завоевал пояса в первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом дивизионах. В контрактах спортсменов был предусмотрен незамедлительный реванш.

Новое противостояние

Реванш долго организовывался и переносился. Сторона Усика планировала провести турнир в Киеве, а Джошуа настаивал на Лондоне, но в игру вмешались арабские шейхи и организовали ивент в Саудовской Аравии. Организаторы предлагали Джошуа отказаться от реванша и планировали заплатить компенсацию, желая свести Усика с Фьюри, но британец пошел до конца и добился своего:

«Что за поездка на американских горках! Мой двенадцатый бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Я завоевал титул, объединил пояса, завоевал еще один, потом все потерял. А затем стал двукратным объединенным чемпионом мира. И сейчас я узнал дату, когда стану трехкратным чемпионом. Что за возможность!» – сказал Энтони Джошуа на пресс-конференции посвященной предстоящему событию.

Источник фото: социальная сеть Александра Усика

Александр Усик говорит меньше, но выглядит более уверенным в своих силах:

«У меня есть цель, и с божьей помощью я исполню свою миссию».

Расклады перед боем

В победу Джошуа почти никто не верит, возможно, что и он сам, но британец заявляет, что кардинально поменял методы подготовки, а его тренерский штаб разработал геймплан, который способен удивить Усика. Украинец может подойти к этому бою в непонятной форме, Усик менял места подготовки, совершенно неясно как это может повлиять на его физическое состояние, но он является безусловным фаворитом по всем статьям. Если Усик снова победит, то в следующем поединке может встретиться с Тайсоном Фьюри.

Где смотреть поединок

Реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Пока неизвестно точное время поединка, по просмотру его на территории России тоже ничего не ясно, но без заветных ссылок мы точно вас не оставим.