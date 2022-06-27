Исмаилов и Дацик подерутся по правилам бокса на турнире Hardcore Boxing

Бойцы Магомед Исмаилов и Вячеслав Дацик в декабре 2022 проведут поединок по правилам бокса в лиге Hardcore Boxing. Промоушен анонсировал их поединок на своем недавнем турнире, спортсмены даже успели провести битву взглядов и настроены показать зрелищный бой.

Источник фото: социальная сеть Вячеслава Дацика

Изначально Вячеслав Дацик планировал сразиться с Александром Емельяненко, но бой вряд ли возможен. Емельяненко далек даже от средней спортивной формы и ведет непонятный образ жизни… Хотя, все там прекрасно понятно.

Почему Hardcore Boxing

Лига Hardcore знаменита своими гонорарами для известных и медийных личностей. Можно не сомневаться, что участники предстоящего поединка заработают круглую сумму.

Ожидания от боя

Магомед Исмаилов не славится своей ударной техникой и кардио. Вячеслав Дацик тоже далек от классической техники бокса, но имеет нокаутирующую мощь. Сложно понимать, что нас ждет и будет ли такой поединок реальным, а не постановочным. Есть вероятность наблюдать вялое постукивание, отсутствие дыхания у обоих участников, но Вячеслав может отправить Магомеда в нокаут. Ждем декабря, а там уже все покажет ринг…