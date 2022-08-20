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Джошуа победит запорожца Усика, если справится со своими эмоциями. Прогноз на боксерский бой года

20 августа в Саудовской Аравии состоится один из самых ожидаемых реваншей в истории бокса. Энтони Джошуа будет драться с Александром Усиком.
Джошуа победит запорожца Усика, если справится со своими эмоциями. Прогноз на боксерский бой года
20 августа 2022 12:42
автор: Антон Купреченков
автор фото: ESPN

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO и одним из лучших боксеров современности. В 2021 году он в первый раз сразился с британцем Энтони Джошуа. В украинского спортсмена особо не верили эксперты и букмекеры, но поединок расставил все на свои места. Энтони Джошуа не смог ничего противопоставить представителю Украины и проиграл единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112), а Александр Усик завоевал пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.

Сейчас оба бойца проведут долгожданный реванш. И это отличный повод для пари! Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпот. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Фото: ESPN

Какие изменения произошли с момента первого боя? Энтони Джошуа утверждает, что провел огромную работу над ошибками, прошел полноценный лагерь и знает, что делать с Александром Усиком, а его штаб разработал секретный геймплан. Украинский спортсмен особо ничего не говорит, нет, говорит он много, но совсем не на тему боя… В этот раз букмекеры дружно отдают предпочтение Усику – примерно 80 процентов вероятности. В технике, тайминге и силе удара Усика – абсолютно никто не сомневается. В этом бою все будет решать психологическое состояние. Если Энтони Джошуа точно знает свою цель и не рассеивает свое внимание, то у Александра Усика с этим сложности.

На дуэли взглядов он появился в образе запорожского казака, могло показаться, что он пробует себя на роль Тараса Бульбы или Богдана Хмельницкого, а может Ивана Мазепы? Мы отвлеклись… Есть вероятность, что сейчас Усик психологически нестабилен. Энтони Джошуа нужно делать свою работу и следовать тренерским указаниям. Усик – явный фаворит, но его подготовка была довольно смазанной и не совсем полноценной. Бой не будет быстрым, если британец навяжет свою игру, то сможет одержать победу судейским решением. Болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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