Сенсации не произошло. Усик победил Джошуа

Два незабитых пенальти для Карпина — не проблема! Как «Ростов» спасся с 0:2 против «Сочи»

В 6-м туре РПЛ команда главного тренера сборной России Валерия Карпина ушла от поражения в домашней игре с сочинцами (2:2).