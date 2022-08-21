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Сенсации не произошло. Усик победил Джошуа

В Саудовской Аравии завершился вечер бокса. В главном поединке вечера Александр Усик одолел Энтони Джошуа раздельным решением судей.
Сенсации не произошло. Усик победил Джошуа
21 августа 2022 08:04
автор: Антон Купреченков
автор фото: ESPN

Бой получился довольно скучным, оба боксера не форсировали события. В первой половине поединка Энтони Джошуа хорошо работал джебом, пару раз отметился ударами по корпусу, а потом Александр Усик начал включаться, контратаковать и работать встречными ударами. Британец начал нервничать и пропускать, такой манеры боя было явно не достаточно для победы над действующим чемпионом. В поздних раундах у Джошуа начались проблемы с кардио, а Усик наоборот стал активно атаковать и работать серийно, постоянно попадая в цель. Угол претендента требовал атаковать первым номером, но этого не получалось. Энтони продолжал пробивать корпус и звал Усика в размен, но тот предпочитал работать на дистанции. Джошуа постоянно заряжался на каждый удар, а Усик был полностью расслаблен. Мы наблюдали тактическое противостояние, но не более того. Александр Усик одержал победу раздельным судейским решением.

источник: «Советский спорт»
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