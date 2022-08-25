Боксер Вячеслав Мирзаев заявил о желании выступить в TOP DOG на голых кулаках

«Простой в 3 года связан с тем, что мировые обстоятельства не дают развивать карьеру. Сначала это была пандемия, потом – события в Украине. Не получается боксировать. Были планы сделать визу, уехать за границу и там продвигаться. Но обстоятельства, к сожалению, не позволяют.

Чтобы выступать в России, нужна конкуренция и бои. В моей весовой категории, а она маленькая, людей не так много. Серьезных боксеров, с которыми можно конкурировать, нет. А привозить из-за границы соперников у моей команды финансовых возможностей нет. Поэтому я принял решение сменить боксерские перчатки на ММА-шные. Хотелось бы ещё выступить в ринге, но пока нет таких возможностей, буду биться в TOP DOG.

Я всегда хотел попробовать себя в кулачке, но сперва нужно ощутить на себе, как это, когда перчатки в 2 раза меньше боксерских».

Источник фото: Good Gym

Также Мирзаев оценил уровень бокса бойцов TOP DOG.

«Со всеми бойцами лиги я еще не успел ознакомиться, но про тех, кого видел, могу сказать, что уровень бокса очень приличный. Но эта история не про бокс. Кулачка – это совсем иное. Здесь не получится отбегать бой или на технике вывезти. Здесь нужно будет и пропустить, и нанести удар. Держалка тут играет не малую роль. Бокс в кулачке хоть чем-то и помогает, но не является основой».