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Боксер Вячеслав Мирзаев заявил о желании выступить в TOP DOG на голых кулаках

27 августа в Москве бывший обладатель пояса WBC International Silver в весовой категории до 53,5 кг Вячеслав Мирзаев выступит на турнире TOP DOG: Prospect 6 (турниры формата TOP DOG: Prospect проводятся по правилам лиги TOP DOG, но в перчатках для ММА), где встретится с победителем первенства Европы по боксу Иваном Абрамовым. «Советский спорт» узнал у спортсмена, с чем связан 3-летний простой Вячеслава, почему он решил побоксировать в ММА-перчатках и стоит ли ждать его в кулачных боях.
Боксер Вячеслав Мирзаев заявил о желании выступить в TOP DOG на голых кулаках
25 августа 2022 12:31
автор: Антон Купреченков
автор фото: TOP DOG

«Простой в 3 года связан с тем, что мировые обстоятельства не дают развивать карьеру. Сначала это была пандемия, потом – события в Украине. Не получается боксировать. Были планы сделать визу, уехать за границу и там продвигаться. Но обстоятельства, к сожалению, не позволяют.

Чтобы выступать в России, нужна конкуренция и бои. В моей весовой категории, а она маленькая, людей не так много. Серьезных боксеров, с которыми можно конкурировать, нет. А привозить из-за границы соперников у моей команды финансовых возможностей нет. Поэтому я принял решение сменить боксерские перчатки на ММА-шные. Хотелось бы ещё выступить в ринге, но пока нет таких возможностей, буду биться в TOP DOG.

Я всегда хотел попробовать себя в кулачке, но сперва нужно ощутить на себе, как это, когда перчатки в 2 раза меньше боксерских».

Источник фото: Good Gym

Также Мирзаев оценил уровень бокса бойцов TOP DOG.

«Со всеми бойцами лиги я еще не успел ознакомиться, но про тех, кого видел, могу сказать, что уровень бокса очень приличный. Но эта история не про бокс. Кулачка это совсем иное. Здесь не получится отбегать бой или на технике вывезти. Здесь нужно будет и пропустить, и нанести удар. Держалка тут играет не малую роль. Бокс в кулачке хоть чем-то и помогает, но не является основой».

источник: «Советский спорт»
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Боксер Вячеслав Мирзаев заявил о желании выступить в TOP DOG на голых кулаках
Боксер Вячеслав Мирзаев заявил о желании выступить в TOP DOG на голых кулаках
27 августа в Москве бывший обладатель пояса WBC International Silver в весовой категории до 53,5 кг Вячеслав Мирзаев выступит на турнире TOP DOG: Prospect 6 (турниры формата TOP DOG: Prospect проводятся по правилам лиги TOP DOG, но в перчатках для ММА), где встретится с победителем первенства Европы по боксу Иваном Абрамовым. «Советский спорт» узнал у спортсмена, с чем связан 3-летний простой Вячеслава, почему он решил побоксировать в ММА-перчатках и стоит ли ждать его в кулачных боях.
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