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Сборная России по боксу выиграла у команды Азии матч на ВЭФ-2022

Сборная России по боксу победила команду Азии 4:1 в матче, прошедшем в рамках Vladivostok Open – спортивной программы Восточного экономического форума.
Сборная России по боксу выиграла у команды Азии матч на ВЭФ-2022
08 сентября 2022 10:05

В весовой категории до 60 кг Всеволод Шумков единогласным решением победил Утока Панью (Таиланд). В весе до 67 кг Хикмет Гараев дал бой призеру Азиатских игр Чинзоригу Баатарсух. Судьи отдали по два раунда каждому из боксеров, но по результату последней трехминутки победителем был объявлен монгол.

В категории до 72 кг Игорь Свиридченков отправил в нокаут Хохара Сунила (Индия). В супертяжелом весе победитель Спартакиады-2022 Алексей Дронов взял верх над чемпионом мира 2021 года среди молодежи Джахангиром Закировым (Узбекистан). В заключительном бою матча призер Токио-2020 Муслим Гаджимагомедов был сильнее Сагындыка Тоганбая (Казахстан).

Для сборной России по боксу матч под эгидой Восточного экономического форума стал первой встречей с именитыми зарубежными соперниками с момента введения санкций против отечественного спорта.

Отметим, что большой бокс остается на Дальнем Востоке – 30 сентября в Чите стартует чемпионат России по боксу среди мужчин. Общий призовой фонд соревнований составит 26 миллионов рублей. Победители чемпионата России получат по 1,5 миллиона рублей. Легенды бокса двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов и олимпийский чемпион Вячеслав Яновский презентовали предстоящий чемпионат России на ВЭФ-2022.

Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума проходит под брендом Vladivostok Open и объединяет мероприятия по 12 видам спорта. Оператором Vladivostok Open является «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс. Информационным партнером – первое спортивное СМИ страны «Советский спорт.

источник: «Советский спорт»
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