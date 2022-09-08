Сборная России по боксу выиграла у команды Азии матч на ВЭФ-2022

В весовой категории до 60 кг Всеволод Шумков единогласным решением победил Утока Панью (Таиланд). В весе до 67 кг Хикмет Гараев дал бой призеру Азиатских игр Чинзоригу Баатарсух. Судьи отдали по два раунда каждому из боксеров, но по результату последней трехминутки победителем был объявлен монгол.

В категории до 72 кг Игорь Свиридченков отправил в нокаут Хохара Сунила (Индия). В супертяжелом весе победитель Спартакиады-2022 Алексей Дронов взял верх над чемпионом мира 2021 года среди молодежи Джахангиром Закировым (Узбекистан). В заключительном бою матча призер Токио-2020 Муслим Гаджимагомедов был сильнее Сагындыка Тоганбая (Казахстан).

Для сборной России по боксу матч под эгидой Восточного экономического форума стал первой встречей с именитыми зарубежными соперниками с момента введения санкций против отечественного спорта.

Отметим, что большой бокс остается на Дальнем Востоке – 30 сентября в Чите стартует чемпионат России по боксу среди мужчин. Общий призовой фонд соревнований составит 26 миллионов рублей. Победители чемпионата России получат по 1,5 миллиона рублей. Легенды бокса – двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов и олимпийский чемпион Вячеслав Яновский презентовали предстоящий чемпионат России на ВЭФ-2022.

Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума проходит под брендом Vladivostok Open и объединяет мероприятия по 12 видам спорта. Оператором Vladivostok Open является «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс. Информационным партнером – первое спортивное СМИ страны «Советский спорт.