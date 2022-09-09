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Женский боксерский реванш. Кларесса Шилдс вновь подерется с Саванной Маршалл

10 сентября в Лондоне пройдет один из самых ожидаемых реваншей в мире женского бокса.
Женский боксерский реванш. Кларесса Шилдс вновь подерется с Саванной Маршалл
09 сентября 2022 08:03
автор: Антон Купреченков
автор фото: Социальная сеть Клариссы Шилдс

Саванна Маршалл смогла нанести поражение Кларессе Шилдс в далеком 2012 году, а сейчас готова повторить свой успех. Правда, есть один нюанс — бой проходил по правилам любительского бокса, а теперь они будут драться в профессионалах.

У Кларессы Шилдс нет ни одного профессионального поражения. Кстати, у Маршалл тоже. Нас ждет противостояние олимпийской чемпионки и победительницы чемпионата мира.

Саванна Маршалл хочет повторить свой успех:

«Я являюсь большим фанатом Кларессы Шилдс. Она очень много сделала для женского бокса, но меня она победить не смогла и это очень сильно задевает ее. Я снова ее побью, перебоксрую! 10 сентября я стану новой чемпионкой в среднем весе!»

Социальная сеть Саваны Маршалл

Кларесса Шилдс является фаворитом, но у Саванны Маршалл очень тяжелый удар, который может стать неожиданным для олимпийской чемпионки и подпортить ее планы…

Где смотреть поединок

Прямой эфир турнира из Лондона стартует в 18:30 по Москве. Трансляция будет доступна на американском канале ESPN.

источник: «Советский спорт»
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