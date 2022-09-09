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Бокса не будет на Олимпиаде-2028

Любители единоборств огорчены, бокс снимают с программы Олимпиады-2028.
Бокса не будет на Олимпиаде-2028
09 сентября 2022 14:02
автор: Антон Купреченков
автор фото: IBA

Международный олимпийский комитет выпустил довольно печальный пресс-релиз:

«В настоящее время бокс не включен в спортивную программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Учитывая отсутствие реальной эволюции, Исполнительный совет МОК не в состоянии отменить это решение и будет продолжать с серьезной обеспокоенностью наблюдать за управлением IBA».

Эволюция?

Представители МОК любят туманные формулировки. О какой эволюции бокса может быть речь? Не секрет, что организаторы стремятся сохранить виды спорта, которые выглядят более эстетично, но как можно эволюционировать бокс?

Олимпийский бокс часто критикуют за весьма гуманные правила, ужесточить их еще больше? Да, но кто это будет смотреть? Вопросов слишком много, но есть факт - с Олимпиады его убрали, пока убрали...

источник: «Советский спорт»
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