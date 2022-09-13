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Именитые российские боксеры выступят на вечере бокса в Прокопьевске

27 сентября на арене СК «Снежинка» в городе Прокопьевск состоится вечер профессионального бокса от промоутерской компании «РУСЬ» под лозунгом «За Россию!», который пройдет в рамках форума «Россия — спортивная держава!». Главным событием шоу станет противостояние Вячеслава Гусева против танзанийца Иссы Нампепече.
Именитые российские боксеры выступят на вечере бокса в Прокопьевске
13 сентября 2022 20:21
автор: Павел Мхеидзе

Вячеслав Гусев начал свою профессиональную карьеру 1 ноября 2003 с победы над Павлом Кубасовым в Кемерово. С тех пор провел 36 боев из них в 25-ти одержал победы, Вячеслав владеет титулами чемпиона Европы, интерконтинентального чемпиона IBF, чемпиона РАВА и чемпиона России. Вячеслав Гусев по праву считается одним из самых зрелищных российских профессиональных бойцов. На родной арене в Прокопьевске ему будет противостоять опытный чемпион Африки Исса Нампепече, одержавший 33 победы в 52 поединках. Исса, как и Вячеслав имеет в своей карьере поединки с чемпионами мира, многочисленные титульные бои и яркие победы нокаутом. Несомненно, это поединок станет украшением всего боксёрского вечера.

Со-главным событием шоу станет 10-раундовый бой во втором среднем весе между российским обладателем титула WBO Oriental Артышом Лопсаном и незнающим поражений чемпионом ЮАР Лувуйо Сизани.

Артыш взвинтил темп развития своей карьеры и идет километровыми шагами к своей заветной мечте — завоеванию титула чемпиона мира. За последний год Лопсан уже трижды проводил поединки против солидной оппозиции и во всех боях одерживал победы. Стойкость, мужество, характер, сила, самоотверженность и самообладание — все эти черты зритель сможет увидеть в этом боксере.

Во втором со-главном поединке вечера чемпион мира по версии WBC среди молодежи в полусреднем весе россиянин Виталий Петряков, представляющий Республику Татарстан, проведет 10-раундовый бой против никарагуанского боксера, обладателя титула WBO Intercontinental Роберто Арриазы.

Виталий — одна из главных надежд Татарстана в мировом профессиональном боксе. Несмотря на свой юный возраст, он уже является довольно опытным и мощным бойцом. За его плечами тринадцать побед в тринадцати поединках, и лишь трое его соперников смогли продержаться с ним в ринге до финального гонга. Учитывая, что никарагуанец также является бьющим панчером, понятно одно — в ринге скучно не будет.

Кроме этого, в рамках предварительного карда на ринге выступит целый ряд кузбасских боксеров. Всего в программе запланировано девять поединков.

19-летний житель Прокопьевска, Александр Баширов дебютирует на профессиональном ринге в 4-раундовом поединке с опытнейшим российским джорнименом Павлом Мамонтовым, который всегда готов устроить настоящую проверку любому проспекту.

Член сборной России по боксу 19-летний Иван Кобзев из пос. Карагайла проведет свой первый бой на профессиональном ринге. Те, кто активно интересуются боксом, хорошо знают Ивана по его выступлениям в любителях, где он успел стать трехкратным победителем первенства России и двукратным победителем первенства Европы.

Также в андеркарде свой очередной бой проведет 27-летний Мастер Спорта России из Кемеровской области, представляющий город Белово, Михаил Лесников. Противостоять ему будет не менее сильный боксер из Иркутска, Тихон Нетесов.

источник: «Советский спорт»
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Именитые российские боксеры выступят на вечере бокса в Прокопьевске
Именитые российские боксеры выступят на вечере бокса в Прокопьевске
27 сентября на арене СК «Снежинка» в городе Прокопьевск состоится вечер профессионального бокса от промоутерской компании «РУСЬ» под лозунгом «За Россию!», который пройдет в рамках форума «Россия — спортивная держава!». Главным событием шоу станет противостояние Вячеслава Гусева против танзанийца Иссы Нампепече.
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