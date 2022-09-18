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Трилогия завершена. Головкин проиграл

В США завершился третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.
Трилогия завершена. Головкин проиграл
18 сентября 2022 12:30
автор: Антон Купреченков
автор фото: ESPN

Букмекеры и эксперты отдавали предпочтение Саулю Альваресу, который имел большую мотивацию и намеревался закрыть поражение от Дмитрия Бивола. В первом раунде стало ясно, что казахский боксер откровенно уступает в скорости. Публика гнала Альвареса вперед, он пытался нокаутировать Головкина, но тот держал удар и постоянно огрызался.

В четвертом раунде казахский спортсмен стал работать первым номером и пошел вперед, но Альварес не дрогнул. В пятом раунде окончательно оформилось преимущество мексиканца в стойке, он стал активно пробивать корпус Головкина. В шестом раунде Альварес стал выдыхаться, серийных комбинаций стало меньше, но в каждый удар он вкладывался и старался нокаутировать Геннадия.

В конце поединка казахстанец собрался и пошел вперед, понимая, что бой проигран, и судьи не отдадут ему победу. Несколько раз он жестко попал по оппоненту. В финальных раундах мы наблюдали яркий размен, и Головкин смотрелся лучше, но времени на развитие успеха у него не хватило.

Сауль Альварес одержал победу единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113. Возможно, что этот бой станет последним в карьере Геннадия Головкина.

источник: «Советский спорт»
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