Дацик уничтожил Емельяненко

Никакого боя не получилось, Александр Емельяненко был нокаутирован на двенадцатой секунде первого раунда. К бою он не готовился, удара у него нет и удар он не держит. Мы наблюдали печальное и позорное зрелище. Непонятно одно, зачем Емельяненко вообще продолжают приглашать и платить ему весьма неплохие деньги. До боя было столько разговоров, Александр утверждал, что накажет Дацика за его слова, но исход нам известен. Самое смешное, что сейчас он скажет, что контролировал все и не нужно было останавливать бой, а еще захочет провести реванш, но уже по правилам ММА, ведь он же не боксер…

Вывод

Алкоголь полностью сломал бывшую легенду. Смотреть на это просто невозможно, а еще нужно позаботиться о здоровье Александра Емельяненко, он уже не молод, ведет не самый здоровый образ жизни, а в нокауты улетает с завидной регулярностью. В общем, Александр, извини, но тебя пора, прекрати пожалуйста позориться!