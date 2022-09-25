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13 лет и 13 секунд. Дацик нокаутировал Емельяненко

В субботу на «ЦСКА Арене» прошёл яркий турнир лиги Hardcore Boxing. Главный редактор «Советского спорта» не смог организовать свой субботний досуг иным способом, поэтому делится впечатлениями от визита на Автозаводскую улицу.
13 лет и 13 секунд. Дацик нокаутировал Емельяненко
25 сентября 2022 21:24
автор: Николай Яременко
автор фото: Hardcore Boxing

ДВЕНАДЦАТЬ БОЕВ ЗА ДЕСЯТЬ ЧАСОВ

Я вам честно признаюсь: вживую я смотрю бокс всего во второй раз в жизни. Ходил в детстве в боксерскую секцию – посетил ровно одно занятие. А еще на стене дома всегда, сколько себя помню, висели боксерские перчатки. Отец вспоминал, что был тренером по боксу. Ну, то есть как был? Он тоже никогда не боксировал, но был кадровым русским офицером. А в армии ведь как? Приказали – приказ выполняешь. Ему в свое время приказали быть тренером по боксу. Спорить – это не по уставу. Целую неделю числился тренером по боксу. Спустя неделю прислали нового командира – этот уже оказался любителем шахмат, так что тема бокса стала неактуальной.

Впервые бокс я смотрел во Владивостоке, две с половиной недели назад. На матчевой встрече Россия – Азия меня посадили в випный первый ряд, было близко к рингу, надо было даже задирать голову, чтобы все разглядеть. Куда лучше можно было рассмотреть рингкардгёрлс (те, что выносят таблички с номером раунда), которые сидели между рингом и мной, зато на расстоянии вытянутой руки. Но там все было очень скоротечно. За два часа всё закончилось, и надо было двигаться в центр, чтобы культурно отдохнуть перед ежевечерним возвращением в кампус на острове.

Здесь – совсем иная история. Двенадцать боев. Началось всё в 16 часов, заканчивалось глубоко за полночь, где-то перед двумя часами ночи. Пришлось уйти за два боя до начала главной изюминки – Александр «Феникс» Емельяненко (здесь всем приклеивали ярлычки) против Вячеслава «Рыжий Тарзан» Дацика. Зато успел посмотреть главное по телевизору. Но об этом чуть ниже.

«ВОЗЬМИТЕ БУЛОЧКУ…»

Дворец был переполнен. Крепкие, хорошо сложенные мужчины. Точно все военнообязанного возраста – если бы «ЦСКА Арену» окружили, то можно было бы раздать семь тысяч повесток. Но, повторюсь, мужчины крепкие – опасно, могут дать отпор.

Очень быстро понял, чем аудитория отличается от того, что я обычно вижу на футболе или хоккее. Тысячи человек в одном месте самых разных национальностей, но примерно с одним и тем же обликом - лысые (или же очень коротко стриженные и обязательно бородатые). Не понимаю, почему среди спонсоров нет вообще ни одного барбершопа. Точно было бы стопроцентное попадание!

Кстати, о рекламе… Один из боксеров сразу после того, как был объявлен победителем, оказался вообще красавчик: снял флаг, закрывавший рекламу на футболке, и показал там надпись кофейни:

- Зайдите к ним, купите кофе, возьмите булочку!

Аудитория ликовала. Очень классно были сделаны видеоролики с красивым представлением каждого из боксеров. «Уроженец Фрязино» (так представлен) выходит с флагом Таджикистана – ликует часть стадиона. Другой москвич выходит с флагом Азербайджана – ликует другая часть. Было шумно и забавно. Особенно если не относиться к происходящему всерьёз.

«ТЫ УЖЕ БРОСИЛ ПИТЬ?»

И вот наступил главный миг. Бой Александра Емельяненко против Вячеслава Дацика. 13 лет начался их спор – и они шли к этому бою, постоянно проклиная друг друга и посылая в адрес друг друга отборные предъявы, ровно 13 лет.

Саша выходил на бой медленно. Он и говорит сейчас так, словно его слушаешь на скорости 0,5. Выходил на скорости 0,25 – не больше. Дацик, напротив, летел к рингу. Он даже не нагнулся, как обычно все нагибаются, чтобы между канатами аккуратно войти в ринг – он просто перешагнул через верхний канат.

Но представление соперников (как в микрофон, так и в видеороликах) - это был даже не панч, а настоящий кринж.

«Скажи, Саша, а ты уже бросил пить?»; «Вячеслав, ты для многих - ещё более одиозный персонаж, ты же был на психиатрическом учёте. Что ты скажешь сегодня собравшимся?» - в ответ Дацик очень громко кричит в микрофон что-то нечленораздельное.

На 13 секунде боя Александр Емельяненко, уже прижатый к канатам Дациком, руки которого работали словно мельница, решившая разными своими лопастями крутиться в разные стороны, упал. Удар левой начал заваливать Александра, а удар правой по уже стремящемуся на настил ринга телу довершил начатое.

Скриншот с видео телеканала НТВ

Вот и сидел бы я так много часов ради 13 секунд боя. Правильно ушел.

Дацик радостно перемещался по рингу, пока врач Виктория Ганеева осматривала зрачки Александра. Я всегда знал, что она врач-кардиолог, но ради такого боя можно и специальность сменить. Хотя большая часть наших читателей Вику знает совсем иначе – как ту медсестричку, что ежегодно фигурирует на фотографиях с футболистами, проходящими в Лужниках предсезонный медосмотр в специализированной клинике.

В тот момент, когда рефери встал в центре ринга для того, чтобы поднять руку Дацика, Емельяненко оттолкнул секундантов и врача и отправился тоже в центр:

- Дацик, давай сразу тут договоримся о реванше.

- Саш, мой тебе совет: тренируйся с нормальными спарринг-партнерами.

После этого было очень много слов, заявлений («Да он меня сразил каким-то левым ударом, откуда-то из-под жопы», «Почему проиграл? Да я как-то не успел включиться»). А Вячеслав Дацик, который стал богаче в этот момент на миллион рублей, взял микрофон и честно поделился анализом:

- Почему Вы одержали победу так быстро?

- Хотел, конечно, пару раундов, над Сашей поиздеваться. Но вот увидел его - и у меня внутри что-то взорвалось. Уложил сразу, извините.

И снова очень громко закричал…

источник: «Советский спорт»
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