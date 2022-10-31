Неоднократный победитель Артура Бетербиева дал интервью перед боем с Дилмуродом Сатыбалдиевым

За свою длительную боксерскую карьеру Игорь достиг множество титулов и достижений. Кроме упомянутых поясов по версиям IBO и EBU, он также завоевывал титул WBO Intercontinental, а на любительском ринге и вовсе имеет три победы над ныне действующим чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым.

- Что ты делал на протяжении года после поражения от Матье Бодерлика? Что случилось в том поединке и чего не хватило для победы?

- Случилась травма. Я травмировал челюсть и мы приняли решение, что боксировать дальше мы не будем. Сейчас чувствую себя прекрасно, все зажило, но долгое время не поступало интересных предложений. Летом этого года я планировал провести бой с Каллумом Джонсоном в Великобритании, но за сутки до поединка промоутеры отменили наш бой, ссылаясь на проблемы со здоровьем Джонсона. Я уже находился в Англии, был в весе, но все было напрасно. Затем в октябре я должен был провести бой с Сервером Эмурлаевым, но этот бой тоже по каким-то причинам был отменен.

- Как давно ты узнал о бое с Дилмуродом Сатыбалдиевым и что можешь сказать о своем сопернике?

- За 17 дней до события мы получили подтверждение этого поединка, но вели переговоры по бою уже давно. Вообще изначально мы планировали провести бой с Дилмуродом в декабре за титул WBC Silver в Азербайджане, но потом что-то поменялось и теперь мы проведем бой 12 ноября в Москве. У меня не было причин отказываться от такого поединка, потому что я слишком давно не был в ринге и мне хочется боксировать как можно скорее. Да и я никогда не отказывался ни от каких боев.

- Как оцениваешь свои шансы в этом бою?

- Я высоко оцениваю свои шансы. Но у Дилмурода относительно недавно был сенсационный бой с Максимом Власовым, которого он досрочно победил, а это сделать крайне не легко. Он выстрелил и поднялся слишком высоко в рейтингах. Если смотреть в рейтингах, он сейчас шестой в мире. Это хороший боксер, к которому я как всегда готовлюсь не жалея себя. Это будет интересный бой.

- Оцени технические навыки Сатыбалдиева?

- В техническом плане это быстрый, взрывной и неудобный боксер. Он невысокого роста и с ним очень тяжело вести бой. У меня свой план, у него свой и кто подготовится к этому бою лучше — тот и победит!

- Как пройдут у тебя эти две недели до боя?

- Пройдет это интуитивно, ситуационно и больше с девизом «Всегда готов!». Я сейчас нахожусь в Екатеринбурге, на спаррингах у Евгения Тищенко. Он будет проводить бой 19 ноября с Майком Пересом. Женя — высокий левша, а я буду боксировать с невысоким правшой. Но в целом манера ведения боя Дилмурода мне понятна, поэтому ближайшее время я буду находиться на спаррингах в Екатеринбурге и выстраивать свой план на бой. Где-то 9 ноября я планирую быть уже в Москве, потому что особого значения акклиматизации тут уделять не обязательно.