Лопсан и Яллыев зажгут искры на вечере бокса в Барнауле

Боксеры выйдут на ринг на одной из главных спортивных площадок города «Титов Арене». Организаторами вечера выступят промоутерские компании «Русь» и «Сибирь», а прямую трансляцию поединков из Барнаула будет вести телеканал «Матч ТВ». Генеральный партнер вечера букмекерская компания OLIMPBET.

27-летний тувинский боксер Артыш Лопсан и 28-летний боксер из Иркутской области Василий Штык вновь встретятся на ринге в Барнауле в матче-реванше, который обещает стать не менее зрелищным и конкурентным, чем их первый поединок в июне этого года. В том бою Василий Штык захватил инициативу и был твердо намерен довести бой до победы, но столкнулся с характером и стойкостью соперника и проиграл техническим нокаутом в девятом раунде.

Тем не менее, боксер из Ангарска не утратил веру в себя и решил сразу выйти на матч-реванш с Артышем Лопсаном, который после единственного поражения от одного из сильнейших российских боксеров второго среднего веса Павла Силягина в 2020 году, раз за разом одерживает зрелищные досрочные победы над сильными оппонентами, в числе которых оказался и бронзовый олимпийский призер из Индии Виджендер Сингх.

25-летний супертяжеловес из Дагестана Арслан Яллыев одержал уже тринадцать побед на профессиональном ринге и 22 декабря в Барнауле он проведет поединок против опасного бразильского нокаутера Игора Адиэла, который все свои победы на профессиональном ринге одержал нокаутами, а единственное поражение он потерпел в ноябре прошлого года от российского супертяжеловеса, бывшего обладателя титулов WBC International и WBA InterContinental в супертяжелом весе Сергея Кузьмина.

Также в программе вечера запланировано еще несколько боев, в которых на ринг выйдут боксеры из Кемеровской, Иркутской области и республики Бурятия. 22 декабря в Барнауле на профессиональном ринге дебютирует 22-летний боксер из Прокопьевска Никита Буренков, победитель чемпионата Сибирского федерального округа 2022 года. 26-летний боксер из Бурятии Вадим Лубсанов, чемпион Дальневосточного федерального округа, проведет очередной поединок на профессиональном ринге.