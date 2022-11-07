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Бузова и Загитова могут подраться по правилам бокса. Что вообще происходит?

Иногда читаешь такие заголовки и не понимаешь, что и как? Но это наша «бойцовская реальность». Бузова может подраться с Загитовой.
Бузова и Загитова могут подраться по правилам бокса. Что вообще происходит?
07 ноября 2022 15:58
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть Ольги Бузовой

«Мы ведем переговоры и планируем бой Бузовой и Загитовой на 9 марта в Москве. С менеджером Загитовой уже поговорили. Было общение с самой Бузовой, на этой неделе будет встреча с ее менеджером. Идею одобрили, ведем переговоры о деталях. Каким будет формат поединка между Бузовой и Загитовой? Это будет бой по боксу – 3 раунда по 2 минуты. Вот так планируется», – рассказал известный российский промоутер Владимир Хрюнов телеканалу «Матч ТВ».

Реалии российского бокса

К сожалению, но наш бокс выдает именно такие турнирчики. Кстати, ведь и ММА тоже. У нас есть две составляющие:

1. Любительское ММА и бокс, которые являются полноценными спортивными соревнованиями, но совершенно не рекламируются и не имеют никакого зрительского интереса.

2. Фрик-бои. Ни о каком спорте там речи нет, но организаторы вкладываются в рекламу и создают продукт для соответствующего потребителя.

Бузова против Загитовой

Известная блогерша против Олимпийской чемпионки по фигурному катанию… Что может быть ужаснее? Все это покажут на федеральном канале, под пафосные речи организаторов. Обе девушки не имеют никакого реального представления о боксе. Смотреть это будет сложно, особенно в нынешнее время. Конечно, может гонорары «спортсменок» пойдут на помощь жителям Донбасса, тогда это мероприятие будет выглядеть иначе, но почему-то в это верится с трудом.

Вот такой у нас нынче бокс!

источник: «Советский спорт»
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