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Михалкин и Сатыбалдиев прибыли в Москву и планируют показать зрелищный боксерский поединок

12 ноября в московском УСК «Крылья Советов» состоится вечер бокса «BOXING SUPER SERIES». Турнир возглавит поединок Игоря Михалкина и Дилмурода Сатыбалдиева.
Михалкин и Сатыбалдиев прибыли в Москву и планируют показать зрелищный боксерский поединок
10 ноября 2022 15:35
автор: Антон Купреченков
автор фото: «BOXING SUPER SERIES»

Экс-чемпион мира по версии IBO в полутяжелом весе Игорь Михалкин и перспективный российско-киргизский полутяжеловес Дилмурод Сатыбалдиев прибыли в Москву, где 12 ноября на УСК «Крылья Советов» их поединок возглавит боксерский вечер под названием «BOXING SUPER SERIES».

На кону этого поединка будет стоять новый титул чемпиона стран Содружества (RBF Intercontinental). Стоит отметить, что до конца 2022 года Федерация бокса России планирует разыграть пояса в четырех весовых категориях.

В прямом эфире этот бой будет показан на телеканале Матч ТВ. Начало трансляции в 22:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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