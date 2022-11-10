Михалкин и Сатыбалдиев прибыли в Москву и планируют показать зрелищный боксерский поединок

Экс-чемпион мира по версии IBO в полутяжелом весе Игорь Михалкин и перспективный российско-киргизский полутяжеловес Дилмурод Сатыбалдиев прибыли в Москву, где 12 ноября на УСК «Крылья Советов» их поединок возглавит боксерский вечер под названием «BOXING SUPER SERIES».

На кону этого поединка будет стоять новый титул чемпиона стран Содружества (RBF Intercontinental). Стоит отметить, что до конца 2022 года Федерация бокса России планирует разыграть пояса в четырех весовых категориях.

В прямом эфире этот бой будет показан на телеканале Матч ТВ. Начало трансляции в 22:30 по московскому времени.