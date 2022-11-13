Михалкин может подраться с Исмаиловым. Комментарий Хрюнова

«Михалкин в возможном бою с Магомедом Исмаиловым является однозначной стороной «А». Игорь стоит дороже, чем Исмаилов. На мой взгляд, Магомед вообще не стоит дороже трех миллионов рублей. Он не дает нужных рейтингов телевидению. Самый худший рейтинг «Бойцовского клуба РЕН-ТВ» был в момент его боя с Дуродолой. На него не делают больших ставок, не раскупают билеты, а с Михалкиным в этом плане все совсем по-другому», — сказал Хрюнов.

Напомним, что сегодня ночью в Москве состоялся большой вечер бокса под названием «BOXING SUPER SERIES», где Михалкин в главном событии шоу победил единогласным решением судей киргизского полутяжеловеса Дилмурода Сатыбалдиева и завоевал титул чемпиона стран Содружества. Сразу после поединка было объявлено о том, что боксеры планируют провести реванш до конца текущего года (29 декабря).

Что касается Магомеда Исмаилова, то он свой следующий бой официально запланировал на 3 декабря в Екатеринбурге, где сразится в поединке по правилам ММА с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко.