World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Михалкин может подраться с Исмаиловым. Комментарий Хрюнова

Промоутер экс-чемпиона мира по версии IBO в полутяжелом весе Игоря Михалкина, Виктор Хрюнов дал комментарий по поводу вероятного боя своего подопечного с популярным бойцом ММА Магомедом Исмаиловым.
Михалкин может подраться с Исмаиловым. Комментарий Хрюнова
13 ноября 2022 12:29
автор: Антон Купреченков
автор фото: Денис Юрьев

«Михалкин в возможном бою с Магомедом Исмаиловым является однозначной стороной «А». Игорь стоит дороже, чем Исмаилов. На мой взгляд, Магомед вообще не стоит дороже трех миллионов рублей. Он не дает нужных рейтингов телевидению. Самый худший рейтинг «Бойцовского клуба РЕН-ТВ» был в момент его боя с Дуродолой. На него не делают больших ставок, не раскупают билеты, а с Михалкиным в этом плане все совсем по-другому», — сказал Хрюнов.

Напомним, что сегодня ночью в Москве состоялся большой вечер бокса под названием «BOXING SUPER SERIES», где Михалкин в главном событии шоу победил единогласным решением судей киргизского полутяжеловеса Дилмурода Сатыбалдиева и завоевал титул чемпиона стран Содружества. Сразу после поединка было объявлено о том, что боксеры планируют провести реванш до конца текущего года (29 декабря).

Что касается Магомеда Исмаилова, то он свой следующий бой официально запланировал на 3 декабря в Екатеринбурге, где сразится в поединке по правилам ММА с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Михалкин может подраться с Исмаиловым. Комментарий Хрюнова
Михалкин может подраться с Исмаиловым. Комментарий Хрюнова
Промоутер экс-чемпиона мира по версии IBO в полутяжелом весе Игоря Михалкина, Виктор Хрюнов дал комментарий по поводу вероятного боя своего подопечного с популярным бойцом ММА Магомедом Исмаиловым.
13.11.2022 12:29
Бокс
автор: Антон Купреченков
Михалкин и Сатыбалдиев прибыли в Москву и планируют показать зрелищный боксерский поединок
Михалкин и Сатыбалдиев прибыли в Москву и планируют показать зрелищный боксерский поединок
12 ноября в московском УСК «Крылья Советов» состоится вечер бокса «BOXING SUPER SERIES». Турнир возглавит поединок Игоря Михалкина и Дилмурода Сатыбалдиева.
10.11.2022 15:35
Бокс
автор: Антон Купреченков
Бузова и Загитова могут подраться по правилам бокса. Что вообще происходит?
Бузова и Загитова могут подраться по правилам бокса. Что вообще происходит?
Иногда читаешь такие заголовки и не понимаешь, что и как? Но это наша «бойцовская реальность». Бузова может подраться с Загитовой.
07.11.2022 15:58
Бокс
автор: Антон Купреченков
Лопсан и Яллыев зажгут искры на вечере бокса в Барнауле
Лопсан и Яллыев зажгут искры на вечере бокса в Барнауле
22 декабря в Барнауле пройдет большой вечер профессионального бокса, главными участниками которого станут известные российские боксеры Арслан Яллыев, Артыш Лопсан и Василий Штык, а также бразильский нокаутер Игор Адиэл.
02.11.2022 20:29
Бокс
автор: Антон Купреченков
Победитель Артура Бетербиева Игорь Михалкин дал интервью перед боем с Дилмуродом Сатыбалдиевым
Победитель Артура Бетербиева Игорь Михалкин дал интервью перед боем с Дилмуродом Сатыбалдиевым
Россиянин Игорь Михалкин, экс-чемпион мира по версии IBO и чемпион Европы в полутяжелом весе, рассказал о своих планах на предстоящий поединок против перспективного русско-киргизского боксера Дилмурода Сатыбалдиева, с которым сразится 12 ноября в Москве на арене УСК «Крылья Советов».
31.10.2022 13:04
Бокс
13 лет и 13 секунд. Дацик нокаутировал Емельяненко
13 лет и 13 секунд. Дацик нокаутировал Емельяненко
В субботу на «ЦСКА Арене» прошёл яркий турнир лиги Hardcore Boxing. Главный редактор «Советского спорта» не смог организовать свой субботний досуг иным способом, поэтому делится впечатлениями от визита на Автозаводскую улицу.
25.09.2022 21:24
Бокс
автор: Николай Яременко
Дацик уничтожил Емельяненко
Дацик уничтожил Емельяненко
В Москве завершился турнир Hardcore Boxing, в главном бою вечера Вячеслав Дацик нокаутировал Александра Емельяненко в первом раунде.
25.09.2022 09:00
Бокс
автор: Антон Купреченков
Трилогия завершена. Головкин проиграл
Трилогия завершена. Головкин проиграл
В США завершился третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.
18.09.2022 12:30
Бокс
автор: Антон Купреченков
Именитые российские боксеры выступят на вечере бокса в Прокопьевске
Именитые российские боксеры выступят на вечере бокса в Прокопьевске
27 сентября на арене СК «Снежинка» в городе Прокопьевск состоится вечер профессионального бокса от промоутерской компании «РУСЬ» под лозунгом «За Россию!», который пройдет в рамках форума «Россия — спортивная держава!». Главным событием шоу станет противостояние Вячеслава Гусева против танзанийца Иссы Нампепече.
13.09.2022 20:21
Бокс
автор: Павел Мхеидзе
Бокса не будет на Олимпиаде-2028
Бокса не будет на Олимпиаде-2028
Любители единоборств огорчены, бокс снимают с программы Олимпиады-2028.
09.09.2022 14:02
Бокс
автор: Антон Купреченков
«Армейцы сильнее, но дома бело-голубые не проиграют». Прогноз Ловчева на матч «Динамо» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от столичного дерби в рамках 17-го тура РПЛ (13 ноября, 19:30).
Адесанья покинул трон, Порье вышел на Махачева! Итоги UFC 281
В Нью-Йорке прошел невероятный по накалу турнир UFC, который надолго запомнится фанатам ММА.
«Ман Сити» сенсационно проиграл дома, Роналду заболел, Гришин возглавил «Спартак»
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
«Оценки ставить не буду, школу давно закончил». Георгий Джикия — о победе над «Локо» и итогах года для «Спартака»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Локомотивом» (2:1) в 17-м туре РПЛ похвалил Данила Пруцева и высказался о дерби и сезоне.
«Спартак» уснул или «Локо» поздно проснулся? Как красно-белые едва не отдали верную победу в дерби
В 17-м туре РПЛ железнодорожники проиграли на своем поле спартаковцам (1:2).
Чемпион промучился с аутсайдером больше часа! Как «Зенит» вырвал победу у «Торпедо»
В матче 17-го тура РПЛ автозаводцы в «Лужниках» проиграли сине-бело-голубым (0:2).
Ничья на троих! Как Туктамышева, Акатьева и Муравьева втиснулись в два балла на московском Гран-при
На четвертом этапе Гран-при России после короткой программы лидирует Елизавета Туктамышева. Она на 0,66 опережает Софью Акатьеву и на 1,81 – Софью Муравьеву.
Кто вытащит счастливый билет в «группе смерти» с двумя русскими и Джоковичем? Расклады на Итоговый турнир года
В воскресенье 13 ноября в Турине начинается итоговый турнир сезона-2022. В нем, как обычно, примут участие только восемь сильнейших теннисистов планеты.
«Я часто угадываю счет 2:1, и теперь красно-белые победят именно так». Прогноз Ловчева на матч «Локомотив» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев по просьбе «Плеймейкера» оценил шансы соперников по столичному дерби в рамках 17-го тура РПЛ (12 ноября, 19:30).
Бой Адесаньи с его «ночным кошмаром» завершится досрочно! Расклад и лучшие ставки на UFC 281
В ночь на 13 ноября в Нью-Йорке пройдет очередной турнир UFC, на котором Исраэль Адесанья будет защищать титул в среднем весе в поединке против Алекса Перейры. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников этого и других боев вечера ММА в «Мэдисон-сквер-гардене».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика