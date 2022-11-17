Боксерский поединок между Игорем Михалкиным и Максимом Власовым в разработке

Как сообщил промоутер экс-чемпиона мира по версии IBO в полутяжелом весе Игоря Михалкина, Виктор Хрюнов, его подопечный боксер может провести свой следующий бой против неоднократного экс-претендента на титул Максима Власова, который в мае этого года объявлял о завершении карьеры.

Напомним, что Власов свой последний бой провел в мае этого года, где досрочно проиграл киргизскому бойцу Дилмуроду Сатыбалдиеву. Власов отказался от продолжения боя, ссылаясь на сильное рассечение, которое получил в процессе поединка.

Что касается Михалкина, то он на прошлых выходных победил единогласным решением судей все того же Сатыбалдиева и сразу после оглашения результатов боя, оба боксера публично дали согласие на реванш, который по предварительной информации должен состояться 29 декабря.