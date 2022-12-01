Евгений Тищенко и Артур Манн проведут боксерский реванш в Екатеринбурге

Тищенко продолжает получать в соперники топовых боксеров. После того как бой с Дортикосом и Пересом пришлось перенести на 2023 год, матчмейкеры RCC смогли подобрать для Евгения не менее мощного соперника. Манн практически никогда не оставляет шансов своим оппонентам, дважды он добирался до боев за титул чемпиона мира, но оба раза вершина ему не покорялась. Тем не менее он занес в свой актив поединки против Майриса Бриедиса и Кевина Лорены, а в мировом рейтинге первого тяжелого веса обходит российского боксера на четыре позиции.

Для Тищенко это шанс ворваться в ТОП-15. После боя с Мчуну и сенсационной, но закономерной победы над Дмитрием Кудряшовым, Евгений набрался уверенности, которой ему не хватало на старте профессиональной карьеры. Тищенко и Манн уже встречались в ринге, но в олимпийском боксе. В 2014 году в Санкт-Петербурге Евгений в тяжелом поединке одержал над Артуром победу раздельным решением судей. Манн попробует взять реванш, а сам бой можно спокойно назвать главным событием турнира.