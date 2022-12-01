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Артыш Лопсан и Василий Штык провели пресс-конференцию перед реваншем

Сегодня в ТРЦ «Арена» в Барнауле состоялась пресс-конференция посвященная главному поединку боксерского вечера от промоутерских компаний «Русь» и «Сибирь», который пройдет 22 декабря на местной площадке «Титов-Арена». 
Артыш Лопсан и Василий Штык провели пресс-конференцию перед реваншем
01 декабря 2022 17:48
автор: Антон Купреченков
автор фото: Промоутерская компания Русь

Главным событием шоу станет матч-реванш между обладателем титула WBO Oriental Артышом Лопсаном и Василием Штыком, запланированный на 10 раундов в рамках второго среднего дивизиона.

Оба боксера во время пресс-конференции обменялись комментариями на тему предстоящего боя.

Василий Штык: «На этот раз результат боя будет совсем другим. В первом поединке было много моментов, которые мне помешали довести дело до победы. У меня не было должной подготовки и в итоге мне не хватило сил. Но в этот раз все по-другому, я готовлюсь к этому бою с сентября и в декабре выйду на пик своей боевой формы. Уверен, что бой не продлится всю дистанцию и я выиграю нокаутом».

Артыш Лопсан: «Я уважаю желание Василия взять реванш, но в этот раз я тоже буду уже другим. Я чувствую, как становлюсь сильнее с каждым боем, и в этот раз планирую закончить бой еще раньше, чем в прошлый».

Также этот поединок прокомментировал и президент промоутерской компании «Русь», экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд, сравнив это противостояние с легендарным боем Артуро Гатти против Микки Уорда.

«Нас всех ждет невероятное зрелище в ринге. Поединок этих ребят мне напоминает знаменитое противостояние Артуро Гатти с Микки Уордом. Это два бескомпромиссных бойца, которые готовы на все ради победы», — сказал Дрозд.

источник: «Советский спорт»
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