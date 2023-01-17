Дмитрий Бивол: «Я – плод Советского Союза». Основные тезисы пресс-конференции

Лучший боксер мира по версии TheRing Дмитрий Бивол провел пресс-конференцию BIVOL x OLIMPBET, которая была посвящена сотрудничеству спортсмена и букмекерской компании.

О СВОЕМ ПРОИСХОЖДЕНИИ

— Я — плод Советского Союза. Молдова и Киргизия были частью СССР. Мои родители познакомились в России. И после развала Союза я начал себя делить. А я принадлежу и России, и Киргизии, и Молдове.

Пресс-служба БК Олимп Дмитрий Бивол

О ВЫЗОВЕ АРТУРА БЕТЕРБИЕВА

— Да, друзьями мы с Артуром не являемся. С друзьями созваниваются, ходят в гости и так далее. Когда я пришел в сборную, Артур уже был именитым боксером. Я бы действительно хотел бы выйти с ним в ринг и провести поединок. Здорово, что он хочет. Я это знаю. И я хочу этот бой. Буду очень счастливым человеком, если этот поединок состоится.

О РЕВАНШЕ С КАНЕЛО

— Я люблю деньги, но пояса важнее.

О ПРАВИЛЬНОМ ПРОИЗНОШЕНИИ КИРГИЗИИ

— Это, как... не знаю, если бы немцам не нравилось бы, что их называют «Германией», а не «Дойчланд». Киргизия – русское название. По-кыргызски – Кыргызстан, а по-русски – Киргизия либо Киргизстан.

О ЖЕЛАЕМОМ МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА

— Я бы хотел провести бои в Санкт-Петербурге и Киргизии, чтобы сделать подарок своим близким. Но это все упирается в организационные возможности. Сейчас это очень сложно.

Пресс-служба БК Олимп Дмитрий Бивол

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С OLIMPBET

— Новый год начинается с хороших новостей: я стал амбассадором известной букмекерской компании Olimpbet. Уверен, это будет классное сотрудничество, уже сейчас мы планируем серию интересных и ярких проектов. Olimpbet — сильная и надежная компания, и я рад возможности приобрести опыт сотрудничества с такой профессиональной командой. Будем побеждать вместе!.

О САМОЙ БОЛЬШОЙ СУММЕ ВЫИГРАННОЙ НА СТАВКАХ

— Бывало, делал ставки, но уже не помню на кого. Делал ставки, когда ребята говорили: «Я поставил на такого-то бойца». Говорил: «А можешь тоже поставить? Я тебе скину деньги». Самый большой выигрыш? Я много никогда не ставил. Может быть, тысячи три выигрывал или пять. Я как-то спокоен к этому. У меня есть ребята, которые ставят хорошие деньги и даже на меня. После боя с Альваресом многие люди говорили: «Я тебе поздравляю. Спасибо, что ты выиграл, потому что я тоже выиграл денег». Тоже в ответ их поздравлял. Насколько я знаю, тогда был хороший коэффициент.