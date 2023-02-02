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RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией 2021-2022 годов

В Серпухове стартовал третий Всероссийский боксерский форум, который проводит Федерация бокса России.
RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией 2021-2022 годов
02 февраля 2023 23:27
автор: Антон Купреченков
автор фото: RCC

Для участия в деловой программе на площадке форума собрались 500 делегатов из 85 регионов, а также титулованные боксеры, тренеры и спортивные функционеры. Традиционно, в первый день форума прошло чествование тех, кто за последние два года достиг самых больших результатов.

RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией 2021-2022 годов. Престижную награду из рук генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко получил Евгений Звездников.

Бои Дмитрия Бивола и Хорхе Линареса в России, новый чемпион мира из Екатеринбурга и десятки профессиональных турниров, которые посмотрели миллионы фантов со всего мира: последние два года для RCC Boxing Promotions стали одними из самых успешных за всю историю компании.

Отметим, что почетным гостем форума стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) и член исполкома Федерации бокса России Умар Кремлев.

источник: «Советский спорт»
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