В этих водах Нганну может утонуть

Фрэнсис Нганну находится в подвешенном состоянии, пока он не подписан ни в один из промоушенов.

На горизонте нарисовался довольно известный боксер Деонтей Уайлдер, который не против подраться сразу по двум правилам.

В первом поединке бойцы проведут бой по боксерским правилам, а во втором наденут ММАшные перчатки и войдут в октагон. Нганну и Уайлдер творят новую историю в смешанных единоборствам, все это немного попахивает поп-ММА, но только в иных масштабах.

Источник фото: социальная сеть Деонтея Уайлдера

Что ждать от бокса?

Фрэнсис Нганну предстоит дебютировать в профессиональном боксе. Ему будет противостоять опытнейший нокаутер и тут Нганну явно не является фаворитом. Сложно представить, что Уайлдер сможет его нокаутировать, но точно может взять тактикой, сбить дыхание и одержать победу единогласным решением судей. Данное поражение нанесет определенный удар по авторитету Нганну.

Что ждать от ММА?

Тут все будет быстро и без каких-либо шансов для Дионтея. Нганну переведет его в партер и просто будет бить, а переведет он его с первой попытки. Поединок завершится техническим нокаутом в первом раунде.

Для чего все это?

Очень просто. Оба спортсмена хотят максимально заработать и им это удастся, а до спортивной составляющей им дела нет. Потом Нганну вернется в UFC.