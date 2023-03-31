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«Вали козла!» Российский боксер деклассировал Фьюри и взял титул

Цыганский король до сих пор отказывается признавать обидное поражение.
«Вали козла!» Российский боксер деклассировал Фьюри и взял титул
31 марта 2023 22:00
автор: Алексей Колесниченко

Британец Тайсон Фьюри известен всему миру как непобежденный чемпион по версии WBC в тяжелом весе, а многие эксперты считают его лучшим тяжеловесом в истории. В активе Цыганского короля 34 поединка: 33 победы и одна ничья. К 34 годам не нашлось ни одно профессионала, способного остановить британского гиганта.

Но боксерская карьера Фьюри знавала разные времена. Однажды его оставил без чемпионского звания российский боксер. Максим буквально деклассировал будущего короля тяжелого веса.

Молодой и мощный Фьюри

В 2007 году британец Тайсон Фьюри был еще очень далек от профессионального бокса. Но уже тогда Цыганскому королю пророчили большое будущее. Боксер подкреплял прогнозы экспертов отличными выступлениями. Большинство поединков завершались досрочными победами Тайсона.

На чемпионат Европы до 18 лет, проходивший в Сербии, Фьюри пожаловал в статусе одного из фаворитов. За два месяца до этого британский гигант оказался сильнее всех на юношеском турнире в Польше. Сербские соревнования также поначалу складывались для него хорошо. Два стартовых поединка Фьюри завершились досрочно: обоих соперников «сняли с пробега» секунданты, опасаясь за их здоровье.

В финале Тайсону противостоял российский боксер Максим Бабанин. За ним, в отличие от Тайсона, не числилось ярких перформансов. В полуфинале он лишь по очкам одолел боснийского боксера Ясмина Хасича, который после этого ни в любителях, ни в профессионалах не показал ничего сверхъестественного.

«Бил его со всех рук»

Тайсон уже в 18 лет был огромным, хоть тогда еще и не оброс мясом. Бабанин сильно уступал Фьюри и в росте, и в размахе рук. Зато на стороне россиянина была скорость и самоотверженность. Но, даже несмотря на это, многие эксперты все же закономерно ставили на британского боксера.

Первый раунд прошел в равной борьбе. Более скоростной Бабанин задавал темп. Помогала в этом активная поддержка с трибун. Кто-то даже выкрикнул: «Макс, вали козла!» Правда воплотить это преимущество в очки не удалось. Судьи зафиксировали равный результат — 2:2.

Зато во втором раунде произошла приятная для россиянина неожиданность. Максим пошел в открытую рубку и риск сработал на все 100%. Бабанин перебивал соперника вчистую за счет преимущества в скорости. Это позволило значительно оторваться в счете — 12:5.

— Если честно, я перед нашим боем переживал, понимал, что нужно отдать все силы. И тогда я, хоть и смешно сейчас звучит, просто шел вперед, опустив голову, и бил его со всех рук. Помню, что он держал на передней руке и встречал правым снизу. Этот удар ощущался. И на ногах — он постоянно убегал, было тяжело его догнать, — вспоминает ход боя Бабанин.

Но удары россиянина догоняли Фьюри на протяжении всего поединка. В третьем раунде Максим не стал ничего менять в тактике. Он также безостановочно шел вперед под дружные овации товарищей по команде и болельщиков. Это привело к еще большему отрыву в счете — 21:9.

Победа была практически в кармане у россиянина. Оставалось только не провалить заключительный отрезок. Четвертый раунд дался Бабанину тяжелее всего, хотя и в нем он умудрился увеличить преимущество. Из-за большого количества клинчей ему засчитали лишь три результативных удара, но Тайсон выглядел еще хуже, попав лишь дважды. В результате поединок завершился убедительной победой нашего боксера 24:11.

«Пускай он просто пересмотрит бой»

Фьюри не стал задерживаться в олимпийском боксе. Уже через полтора года он провел первый поединок в профи. Правда Цыганский король не признает поражение до сих пор, что только забавит российского боксера.

— Пускай он просто пересмотрит бой. Он есть везде. Пусть только после этого выражает мнение. Мы встречались с ним на турнире в Нидерландах. Если у него были тогда сомнения, то он рассказал бы мне о них лично, — сказал Максим.

Бабанин же надолго связал жизнь с любителями. Он много лет не мог завоевать звание чемпиона России. Престижные соревнования покорились ему только в 2015 году. До и после он не выигрывал золотых медалей, собрав при этом целую россыпь серебряных и бронзовых наград.

Первый бой в профессиональном боксе Максим провел только в 2021 году. С тех пор он выступил четыре раза и одержал во всех поединках победы. К сожалению, до вершин рейтингов престижных версий Бабанину далеко. Но чемпион не оставляет надежды снова встретиться в ринге с Цыганским королем.

Мне очень хочется провести такой бой. Дело не в деньгах, пусть он даже выставочным будет, дружеским — мне это очень интересно. Именно выйти на бой после хорошей подготовки, а не просто кулаками помахать, будучи растренированным. Спортивный интерес, — сказал Бабанин «Чемпионату».

В интервью Бабанина, конечно, иногда проскальзывает небольшое сожаление о том, что он раньше не перешел в профессионалы. Но неизвестно, как бы тогда сложилась его карьера, и что у него было бы вместо россыпи наград в любителях.

источник: «Советский спорт»
«Вали козла!» Российский боксер деклассировал Фьюри и взял титул
«Вали козла!» Российский боксер деклассировал Фьюри и взял титул
Цыганский король до сих пор отказывается признавать обидное поражение.
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