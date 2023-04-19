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С левой прилетит убойно! Дэвис и Гарсия обещают провести бой года в боксе

С 22 на 23 апреля в США состоится один из самых ожидаемых поединков в мире бокса.
С левой прилетит убойно! Дэвис и Гарсия обещают провести бой года в боксе
19 апреля 2023 12:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: SHOWTIME

Джервонта Дэвис и Райан Гарсия проведут бой в лимите договорного веса (до 61,7 кг). В ринге сойдутся два опытнейших нокаутера.

Кто такой Джервонта Дэвис?

Американцу двадцать восемь лет и двадцать три из них он боксирует. Дэвис является победителем множества любительских соревнований и турниров. В профессиональном боксе он с 2013 года. Обкатавшись на ноунеймах Дэвис начал повышать свой уровень. В 2017 году он нокаутировал Хосе Педраса в седьмом раунде и стал чемпионом IBF во втором полулегком весе.

Через шесть месяцев боксер провалил взвешивание и был лишен титула, а затем стал чемпионом WBA Super, нокаутировав в третьем раунде Хесуса Куэйяру.

После двух защит ему удалось забрать вакантный титул по версии WBA World в легкой весовой категории. В 2020 году Дэвис сумел нокаутировать Лео Санта Круса в шестом раунде, больше в этом весе он не боксировал. Позже отобрал пояс WBA World, нокаутировав Марио Барриоса в одиннадцатом раунде. Все это происходило в суперлегком весе. Джервонта Дэвис решил, что продолжит карьеру в 61,2 кг. На данный момент он провел три успешных защиты пояса. Дэвис — левша. Может работать первым и вторым номером. Любит прессинговать, но может и отдать инициативу, стараясь поймать своего оппонента на ошибке. Боксер предпочитает работать на средней дистанции.

Источник фото: социальная сеть Джервонты Дэвиса

Недавно Джервонта Дэвис стал участником ДТП, где пострадали семь человек, суд пройдет 5 мая. Чемпион может получить 7 лет тюрьмы.

В статистике Дэвиса двадцать восемь побед и ни одного поражения.

Кто такой Райан Гарсия?

Райану Гарсия двадцать четыре года. Боксирует он с семи лет. Имеет обширную и успешную любительскую карьеру.

В профессионалах дебютировал в 2016 году. Стал чемпионом Северной Америки среди молодежи. В 2021 году провел самый главный бой в своей карьере, победив олимпийского чемпиона Люка Кэмпбелла техническим нокаутом в седьмом раунде, став временным чемпионом WBC в легком весе. Два последних его поединка прошли в суперлегком весе. В обоих Гарсия одержал победы.

Гарсия любит работать вторым номером, но может смело идти вперед. Обладает феноменальной скоростью рук.

В статистике Гарсии двадцать три победы и ни одного поражения.

Источник фото: социальная сеть Райана Гарсии

Прогноз

Оба бойца явные нокаутеры, но быстрой развязки ждать не стоит. Они будут осторожничать, справедливо опасаясь друг друга. Дэвис выглядит опытнее и предпочтительнее, его удар сильнее, но Гарсия будет быстрее. Много зависит от тактики, ведь боксеры любят работать примерно одинаково. Дэвис может поймать Гарсию на ошибке, отправив того в нокаут, но кажется, что бой пройдет всю дистанцию и завершится победой Джервонта Дэвиса, а вот у Райана Гарсии шансы на победу минимальные.

Поединок состоится в ночь с 22 на 23 апреля в США.

источник: «Советский спорт»
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