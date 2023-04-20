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Деньги, разногласия и русофоб. Бетербиев и Бивол драться пока не будут

В ситуацию вмешалась политика и поединка точно не будет.
Деньги, разногласия и русофоб. Бетербиев и Бивол драться пока не будут
20 апреля 2023 00:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть Дмитрия Бивола

О бое чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола и обладателя титулов WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева говорят уже давно, но болельщиков настигло разочарование. Поединок не состоится и причин на это сразу несколько.

Стороны проводили длительные переговоры и планировали, придя к общему знаменателю, провести бой будущим летом.

Дмитрий Бивол окончательно развеял все сомнения:

«Я все время говорил своей команде: Сделайте этот бой, давайте уже сделаем этот бой. Наши представители вели переговоры, но в итоге сообщили мне, что с точки зрения бизнеса не получается ничего интересного в этот раз. Возможно мы можем вернуться к этом в следующий раз, потому что сейчас не было хороших условий».

Если перевести на более понятный язык, то получается, что стороны не смогли договориться по гонорарам. Если не появится серьезный спонсор, то в этом году поединка не будет, а может и в следующем тоже. Менеджер Дмитрия Бивола несколько глубже прояснил сложившуюся ситуацию:

«В этом бою есть две стороны, и обе — боксеры из топ-10 рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, и обе хотят зарабатывать деньги. Они оба хотят, чтобы этот бой стоил того. Я полагаю, что они смотрят на это с такой же точки зрения. То, что обсуждалось применительно к бою в июне-июле просто не соответствовало уровню боя, поэтому не получилось», — заявил Вадим Корнилов.

Источник фото: социальная сеть Вадима Корнилова

Русофобы атакуют

Пресные переговоры двух лагерей умудрился серьезно подсолить президент WBC Маурисио Сулейман, который не собирается санкционировать бой Бивола и Бетербиева за титул своей организации:

«На сегодняшний день позиция WBC такова. Пока не будет бокса на Украине, мы не допустим бокс в России. По крайней мере, он не будет санкционирован WBC».

Источник фото: WBC

Что тут скажешь? Русофобы атакуют со всех сторон, а вот Бетербиеву и Биволу нужно задуматься, а стоит ли иметь отношения с подобными организациями… В это очень непростое время!

Посыл и мотив Сулеймана очень понятен.Ситуация проясняется. С таким давлением у боя точно не будет спонсоров. Конечно, его можно провести в России. Да, без титула WBC, но провести.

источник: «Советский спорт»
Деньги, разногласия и русофоб. Бетербиев и Бивол драться пока не будут
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В ситуацию вмешалась политика и поединка точно не будет.
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