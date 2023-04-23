Печень нужно беречь. Дэвис провел нокаут года в боксе

Поединок оправдал все ожидания. Боксерское противостояние двух нокаутеров выдалось невероятно напряженным и зрелищным. Дэвис с первых минут выбрал тактику второго номера, а Гарсия занял центр ринга и принялся гонять оппонента по углам.

Казалось, что у Гарсии получается все, он выкидывал множество ударов, а Дэвис вынужден был выживать, но это только казалось. Джервонта работал на силу, а не количество. Во втором раунде Гарсия потерял бдительность и пропустил апперкот, оказавшись в нокдауне. Этот момент подействовал на Гарсию отрезвляюще, он стал более осторожен, а бой стал походить на шахматную партию двух равных гроссмейстеров. Дэвис продолжал упорно ловить своего оппонента на ошибке и смог реализовать свой план в седьмом раунде. Гарсия выбросил очередную комбинацию и не успел прикрыть печень своей правой рукой. Ответка прилетела именно туда — точно в печень! Райан начал пятиться, на его лице отразилась гримаса боли, а потом он осел на одно колено. Гарсия терпит поражение нокаутом и теряет заветный нолик в графе поражений. Да, еще и отдает весь свой гонорар в рамках ранее заключенного пари.

Источник фото: Getty Images

Гарсия был расстроен и поделился своими эмоциями от первого поражения в профессиональной карьере:

«Я был близок к тому, чтобы подняться, это наверняка. Но не хочу оправдываться... я просто в итоге не смог подняться.

Дэвис хорош, но моя проблема была в том, что я дрался нетерпеливо. Думаю, у Дэвиса возникают трудности, когда кто-то дерется активно. Тот, кто будет драться с ним более дисциплинированно, чем я, драться активно, доставит ему немало проблем. С ним, безусловно, нужно считаться, потому что у него есть сила удара, но если ты играешь осторожно и умно с ним, то... Я не играл сегодня по-умному (смеется). Мне стало скучно, я начал нагнетать и ушел в нокаут».

Сейчас многие говорят, что в реванше нет никакого смысла, но его не может не быть. Райан Гарсия потерпел первое поражение в карьере и ему нужно дать шанс отыграться. Желающих организовать подобное событие будет хоть отбавляй. Нас остается запастись попкорном, следить за событиями и ждать повторения.