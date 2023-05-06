Отделался условкой. Чемпион мира по боксу избежал тюрьмы за серьезное ДТП

Один из лучших боксеров планеты Джервонта Дэвис наконец-то получил приговор суда по делу о серьезном ДТП, виновником которого он стал в 2020 году. Американец получил три года условного срока. Также ближайшие 90 дней он будет под домашним арестом, а после 200 часов проведет на общественных работах.

Три года назад Дэвис на своем Lamborghini проехал на красный свет и столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали четыре человека, сидевших на тот момент во второй машине. Боксер даже не попробовал помочь пострадавшим и сбежал с места аварии.

Но из-за своей медийности Дэвиса с легкостью опознали и призвали к ответу. Годы судейских разбирательств наконец-то подошли к концу. Американец раскаялся в своем проступке и возместил затраты на лечение всем жертвам инцидента.

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В ближайшие три месяца спортсмен еще не раз сможет переосмыслить свое поведение во время домашнего ареста, который он проведет в доме своего тренера Кэлвина Форда.

По ходу расследования Дэвис не отсиживался и продолжал выступать и защищать свой чемпионский титул по версии WBA. С момент злополучного ДТП американец провел семь поединков, в которых выходил победителем. В числе поверженных Дэвисом можно выделить Райана Гарсию, Лео Санта Круса и Юриоркиса Гамбоа.

Дэвису очень повезло, что его невнимательность не стала причиной смерти ни в чем неповинных пассажиров. В противном случае, он мог бы остаток жизнь провести за решеткой американской тюрьмы.

Этот пример подтверждает одно вечное правило, за рулем нужно быть крайне внимательным, чемпионские титулы не освобождают от необходимости следовать правилам ПДД.