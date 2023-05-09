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Красный гладиатор Бухенвальда. Как советский боксёр побил более 80 фашистов в концлагере

Андрея били локтями в лицо и ногами в пах, но сломить дух чемпиона никому не удавалось. 
Красный гладиатор Бухенвальда. Как советский боксёр побил более 80 фашистов в концлагере
09 мая 2023 17:00
автор: Сергей Перемутов
автор фото: из личного архива семьи Борзенко

Международная ассоциация бокса объявила о том, что участники чемпионата мира в Узбекистане получат памятную награду «За волю к победе» в честь Андрея Борзенко. Многие болельщики со стажем слышали историю узника концлагеря Бухенвальд, который даже в этом страшном месте отправлял соперников в нокаут.

Молодым любителям спорта тоже стоит узнать, через что прошёл непобеждённый боксёр, которого не сломили ни голод, ни издевательства охранников.

Андрей выжил в настоящем аду и дождался победы.

Бокс сохранил жизнь

Уроженец Ташкента Андрей Борзенко азы бокса осваивал под руководством осевшего в СССР американца Сиднея Джексона. В 1938 году перспективный 18-летний тяжеловес выиграл чемпионат Узбекской ССР, а через год снова стал чемпионом республики. Молодой человек мог рассчитывать не успешную карьеру в любительском боксе, вот только историческая эпоха подготовила для него другое испытание – боксёр в одночасье превратился в воина.

Данные о том, когда Андрей был призван в армию, разнятся. Встречается информация, что в вооружённых силах будущий «гладиатор Бухенвальда» оказался ещё в 1940 году. В других источниках отмечается, что красноармеец Борзенко был призван в артиллерийскую часть 24 сентября 1941 года. Как бы там ни было, а долго повоевать вчерашнему спортсмену не удалось. Ещё в 1941 году при отходе советских войск за Днепр он был дважды ранен и оказался в плену.

Первоначально Борзенко оказался в лагере для военнопленных под Дрезденом. Оттуда ему удалось сбежать, но до своих советский солдат так и не смог добраться. После повторной попытки побега фашисты определили Андрея в одно из страшнейших мест на планете – концентрационный лагерь Бухенвальд. Здесь, как правило, люди долго не жили, но двукратному чемпиону республики это сделать удалось. Сохранить жизнь во многом ему помог бокс.

Хлеб и тушёнка в награду

Надзиратели Бухенвальда использовали заключённых как хотели. Одной из забав были боксёрские поединки военнопленных друг с другом, а в некоторых случаях и с охранниками концлагеря. Узнав, что Борзенко в прошлом неплохой спортсмен, руководство решило вовлечь его в свои «развлекательные» мероприятия. В первом бою Андрею предстояло подраться с профессиональным боксёром, чемпионом Гамбурга. Пленник нокаутировал немца во втором раунде и в награду получил булку хлеба и банку тушёнки.

До апреля 1945 года Андрей находился в Бухенвальде и регулярно выходил на ринг. Он бил заядлого немецкого уголовника, блиставшего до войны в подпольных поединках. Справился и с неким Вилли, чемпионом СС в тяжёлом весе. Четыре раунда соперник бил заключённого, не стесняясь никаких запрещённых ударов. Борзенко получал ногой в пах и по лицу локтями, но держался. Улучив момент, советский боксёр контратаковал фашиста, да так, что тот улетел в нокаут.

Монумент «Борцам сопротивления фашизму» в Бухенвальде, скульптор Фриц Кремер. Источник фото: РИА Новости

Всего Борзенко в концлагере провёл более 80 боёв и во всех одержал победу. Причём в большинстве случаев выигрывать удавалось нокаутами. Завидная статистика для любых времён, особенно с учётом того, что заключённый не мог рассчитывать на достойное питание, не говоря уже об условиях для тренировок.

«Бои отвлекали эсэсовцев»

История советского боксёра-гладиатора, рассказанная писателем Георгием Свиридовым в повести «Ринг за колючей проволокой», выглядела настолько фантастической, что многие отказывались в неё верить. Однако и несколько других источников утверждали, что боксёр Андрей Борзенко действительно существовал и крушил соперников в Бухенвальде. Отмечается, что советский пленник не только бил немцев по физиономии, но и активно участвовал в работе подполья. Да и сами поединки с его участием частенько являлись отвлекающим манёвром.

– Некоторые несведущие считали эти бои пустым времяпрепровождением, мол, для потехи лагерной охраны. Так считали и думали лагерные охранники, но только не заключённые. Бои на ринге отвлекали эсэсовцев от выполнения служебных обязанностей, их бдительность притуплялась. А в это время подпольщики в бараке проводили собрание или собирали оружие в умывальной комнате, создавали запас продуктов и прятали. Они готовились к восстанию, – вспоминал в беседе с писателем Юрием Пестеревым бывший узник Бухенвальда Владимир Власов.

11 апреля 1945 года стены Бухенвальда рухнули – Борзенко вместе с другими подпольщиками сумели дать главный бой охранникам и вырвались на свободу. После войны легендарный боец вернулся в родной Ташкент, окончил медицинский институт и работал хирургом. Бывший узник обзавёлся семьёй – вырастил двух детей. На ринг боксёр иногда заглядывал, по утверждениям очевидцев дрался с нетипичной для советского спортсмена жестокостью. Но всё же всерьёз заниматься единоборствами Андрей не пожелал, в его карьере поединков уже было предостаточно.

источник: «Советский спорт»
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