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Победа под флагом России! Атаев и Гаджимагомедов озолотились в Ташкенте

Российские боксеры стали чемпионами мира.
Победа под флагом России! Атаев и Гаджимагомедов озолотились в Ташкенте
14 мая 2023 18:59
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Федерация бокса России

День финальных боев на чемпионате мира IBA в Ташкенте. Нет никакой разницы, что в боксе раскол и 19-ть стран просто отказались от участия в этом празднике бойцовской жизни. В конце концов, это их проблемы. Наши дела – это увезти из столицы солнечного Узбекистана важные для российского спорта победы. И мы их дождались.

Первым на ринге из наших боксеров появился дагестанец Шарабутдин Атаев. На международной арене Атаев не хватает звезд с неба. В родных пенатах Атаев двукратный чемпион России (2021, 2022). Из всех крупных достижений можно выделить четвертьфинал чемпионата мира в 2021 году и победу в локальном турнире Кубок Мира среди нефтяных стран.

Еще и поэтому бой против титулованного кубинца (бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022 и победитель мирового первенства 2021 года), выступающего ныне за Азербайджан Альфонсо Домингеса, был крайне важным для Шарабутдина.

Атаев начал первый раунд крайне осторожно, не лез в размен, удерживал Домингеса на удобной для себя дистанции. Как только соперник делал вылазки с намерением провести результативную атаку, наш боксер моментально уходил в клинч, из которого сам же выходил при помощи огромного количества ударов по корпусу противника. Так, по сути, прошел весь поединок.

Альфонсо лез вперед, Атаев обрабатывал корпус, иногда перенося удары в печень и в район подбородка. В третьем раунде было видно, что представляющий Азербайджан боксер выдохся и перестал верить в свои силы. Судьи вынесли свой абсолютно справедливый вердикт - Шарабутдин Атаев впервые стал чемпионов мира.

Источник фото: РИА Новости

Во втором финальном бою дня настала очередь опытного и титулованного Муслима Гаджимагомедова преподать урок бокса итальянцу арабского происхождения Азизу Аббесу Мухийдину. И если Гаджимагомедов уже имеет за своей спиной невероятный пласт побед (серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира (2019), чемпион Европы (2019), серебряный призёр чемпионата Европы (2017), четырёхкратный чемпион России (2016, 2018, 2020, 2022), то у итальянского боксера послужной список гораздо скромнее (серебряный призёр чемпионата мира (2021), чемпион Европы (2022). Но разница достигается на ринге, и, как часто оно бывает, что имена не играют особой роли, когда случается близкий бой.

Именно так и случилось. Муслим был активен, но насколько же выматывающим и неудобным оказался Азиз. Как только не пытался атаковать Гаджимагомедов, а воз был и ныне там. Изворотливый и «противный» бокс. Клинч наслаивался на одинокие удары. Было видно, что такая манера совершенно не подходит российскому боксеру. Первый раунд минимально забрал Муслим, а во втором, соперник заставил вытащить из себя все нервные окончания. Мухийдин постоянно клинчевал, апеллировал при каждом удобном случае к арбитру, вел себя вызывающе.

Источник фото: РИА Новости

Общее количество ударов осталось за итальянцем, и он прилично убежал в счете. Гаджимагомедову нужно было в третьем раунде приложить максимум усилий, выложить всего себя, чтобы одержать победу. Мухийдин продолжал боксировать в своей манере, Муслим, по совету своего угла, включил быстрые одиночные удары.

Серии сегодня не работали, вязкость не позволяла. В итоге, после долгих обсуждений, судейский столик отдал «золото» нашему боксеру. Едва ли, не самый сложный поединок в карьере Гаджимагомедова.

источник: «Советский спорт»
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