Легенду украинского бокса ограбили в Лас-Вегасе. Ломаченко рыдал, как ребёнок

Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл американцу Дэвину Хейни и не смог стать новым абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Поединок прошел в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хейни единогласным решением судей по итогам 12 раундов. Американец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring. Но после боя у многих было ощущение, что украинца откровенно засудили.

Статистика не решает

Ломаченко подошел к бою с Хейни на серии из трех побед, но в статусе аутсайдера. Ему 35 лет, он уступал американцу в физике, размахе рук и скорости, хотя никто не может у него отнять у него, что украинец более опытен и превосходно работает ногами.

Хейни запомнился хорошей работой по корпусу, но уступил Ломаченко по общему количеству ударов (405-564), попаданиям в цель (110-124), точным джебам (20-29) и силовым (90-95).

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Ударная концовка

В первых девяти раундах зрители наблюдали за равным поединком с небольшим преимуществом американца. Соперники по очереди проводили ударные отрезки. Хейни был более сдержан, но больше промахивался. Украинец в свою очередь с каждым раундом все больше и больше заводился.

Ломаченко был наиболее агрессивен в концовке: в 10-м раунде выбросил классную комбинацию и плотно накидывал удары (Хейни пришлось клинчевать), в 11-м – хорошо попал с правой (Хейни пошатнулся, поэтому казалось, что возможен досрочный финиш), в 12-м – прижал соперника в углу.

Позорное решение судей

В итоге Хейни победил единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113. Особенно впечатлил Дейв Моретти, который отдал десятый раунд, в котором Ломаченко доминировал, Хейни. При этом независимый судья Top Rank Макс Келлерман отдал 115-113 в пользу Ломаченко.

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Зрители гулом встретили судейское решение и поддержали Ломаченко одобрительными криками. Также многие фанаты на разных языках скандировали слово «позор» в адрес рефери.

Что сказали боксеры после боя

«Я не могу говорить об этом сейчас. Это просто не самый комфортный момент для меня. Спасибо всем, кто пришел», – сказал Ломаченко на ринге, отвечая после боя на вопрос о том, была ли украдена его мечта.

Хейни довел рекорд до 30-0, назвал Ломаченко самым сложным соперником в карьере и сказал, что эта победа впишет его в историю: «Я побил будущего члена залы славы».

Слезы боли

Позднее Ломаченко уже за пределами ринга не смог сдержать слез. Момент попал на видео Top Rank Boxing. Все было ясно без слов, украинец потерпел самое горькое поражение в карьере.

Источник фото: скриншот с канала Top Rank Boxing

Еще до поединка он говорил, что бой с Хейни – его последний шанс стать абсолютным чемпионом. Этот шанс упущен, можно еще говорить о реванше, но судя по всему, у Ломаченко так и не выйдет стать легендарным чемпионом, несмотря на все его заслуги.