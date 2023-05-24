5 нокаутов за 30 минут. Достижение Никиты Цзю легендарному Косте даже не снилось

В среду, 24 мая, Никита Цзю одержал очередную победу на профессиональном ринге. В этот раз под его руку попал Бенджамин Боммбер. Сыну легендарного спортсмена потребовалось всего 2 минуты и 13 секунды, чтобы отправить своего соперника в глухой нокаут.

Боммбер изначально был в роли андердога, но мало кто мог ожидать, что поединок завершится настолько быстро. Австралиец нанес лишь несколько ударов перед тем, как Цзю потушил ему свет. Никита просто зажал своего соперника у канатов, а потом эффектно вырубил его. В похожем стиле его брат Тимофей разобрался с Тони Харрисоном.

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Эта победа стала уже шестой для непобежденного Цзю, причем пять из них он одержал досрочно. Для этого ему потребовалось каких-то 30 минут: за это время обычный человек может успеть лишь проснуться и заварить чашку кофе.

Таких результатов не было даже у Константина, что уж говорить о Тимофее. Никита не похож на других боксеров из семейства Цзю. Он очень вспыльчивый и напористый, спокойствием и размеренностью, которые были присуще его отцу и брату, даже не пахнет. Именно за это Никита получил прозвище «Мясник» у австралийских фанатов.

Источник фото: Getty Images

При этом всем Никита не перестает учиться. Он открыто заявляет, что ему симпатизирует манера брата, а его собственная слегка грязновата. «Отец всегда говорит мне, чтобы я был готов к тяжелой работе и решимости. Если ты собираешься сделать это, ты должен выложиться на 100%. Именно так меня воспитывали. Моего брата называют хирургом в ринге. Я больше похож на мясника. Мы делаем одну и ту же работу, но по-разному. В этом смысле я немного более грязный», – цитирует Никиту Цзю BoxingScene.

Младшему представителю боксерской династии Цзю предстоит пройти еще долгий путь. Пока он стал местной звездой австралийского бокса, но ему нужно еще работать и работать, чтобы дойти до поединков за пояса. Однако с таким уровнем не приходится сомневаться, что однажды Никита завоюет звание чемпиона мира, как его прославленный отец.