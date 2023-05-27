Безумный российский боец выбросил судью за канаты. А ведь даже драться не собирался

Вячеслав Дацик получил широкую популярность в смешанных единоборствах благодаря трэшевым выходкам. На ранних этапах карьеры практически каждый поединок Рыжего Тарзана закачивался каким-нибудь беспределом.

Дацик умудрялся находить приключения на ринге, когда даже не собирался проводить бой. Спонтанный поединок Вячеслава завершился дисквалификацией и дракой с рефери, которая потом переросла в массовую потасовку.

ЗАКОСИЛ ПОД ЗРИТЕЛЯ

В 2002 году на экранах российского телевидения появился весьма необычный проект. Программа «Бойцовский клуб», выходившая на канале MTV, предоставила музыкальным группам площадку для соревнований в умении махать кулаками. По задумке организаторов в каждом выпуске подразумевалось три поединка звёзд эстрады, а также два боя болельщиков.

Для первого звёздного противостояния пригласили знаменитые группы «Ленинград» и «Отпетые мошенники». Первоначально всё шло по задумке организаторов. Но планы подпортил Вячеслав Дацик, оказавшийся на этом мероприятии в компании семи друзей. Со слов Эрика Кайбышева, молодые люди пошли туда просто, чтобы посмотреть на звёздных исполнителей, так как у них был бесплатный вход.

Неожиданно для всех Вячеслав вызвался на поединок поклонников. Дацик вышел биться на ринг за «Отпетых мошенников». Уже тогда в его активе была победа над будущим чемпионом UFC Андреем Орловским. Соперником Рыжего Тарзана стал обычный студент.

Источник фото: соцсети Вячеслава Дацика

«Я ПЕРЧАТКИ ПЕРВЫЙ РАЗ НАДЕЛ»

Вячеслав эпично вышел на ринг. Он порвал на груди выданную организаторами футболку. Хорошо, что Дацик практически не бил оппонента, превратив бой в клоунаду. Он лишь уворачивался от размашистых ударов соперника и кривлялся. Только под занавес первого раунда он разок выбросил фирменную «колхозочку», но попал лишь вскользь. А в перерыве Дацик продолжил строить из себя неопытного новичка.

— Я бить не умею, я перчатки первый раз надел, — сказал ведущей Вячеслав.

После паузы Рыжий Тарзан продолжил дурачиться, а вот соперник бросил его на настил борцовским приёмом. После этого Дацик стал вести себя ещё безобразней, симулируя пошатывания как после нокдауна.

В конце концов, эта клоунада надоела судье, и он остановил поединок, дисквалифицировав Вячеслава. Бойцу это крайне не понравилось. Он подошёл к рефери и стал высказывать претензии, а потом и вовсе врезал судье. Но Дацик нарвался не на того. Оказалось, что перед ним был профессиональный боксёр, который не только устоял, но и достойно ответил.

Источник фото: соцсети Вячеслава Дацика

Завязалась драка. Вячеслав после нескольких пропущенных ударов схватил судью и выкинул за пределы ринга. Потасовка приобрела массовый характер, которая правда быстро успокоилась.

— Мы хотели подсорвать шоу. Там бои зрителей устраивали, а потом, когда увидели, что происходит в зале, начали маяковать судье, мол, тормози, тут кипиш. Что-то банда не то замыслила, — объяснил неприглядный поступок Дацик в интервью Sport24.

Но у Эрика Кайбышева немного другая версия произошедшего. Он заявил, что Дацик захотел немного подурачиться, но его попросили не устраивать там беспорядок. Вячеслав даже потом пытался оправдаться, сославшись на договорённость с судьёй. Но Кайбышев назвал эту версию очередной выдумкой бойца.