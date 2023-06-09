Чемпион России до крови избил росгвардейца. Боксёра застукали с порошком прямо на лестнице

Георгий Кушиташвили к 27 годам завоевал немало наград. На счету боксёра - золото чемпионата России и чемпионата Европы, где тот представлял свою историческую родину - Грузию. Однако широкой публике успешный спортсмен известен вовсе не громкими победами, а скандалом, который широко освещался в отечественных СМИ три года назад.

Известного боксёра арестовали после инцидента в Москве, когда Георгий разбил нос сотруднику Росгвардии. Спортсмена поймали с «запрещёнкой» прямо на лестнице.

Ответить перед законом Кушиташвили пришлось за оба преступления.

Криминальный инцидент в Хамовниках

Кушиташвили родился в Грузии, но ещё в раннем детстве переехал с семьёй в Россию. Здесь парень всерьёз увлёкся боксом и впоследствии ради тренировок переехал из Бурятии в Подмосковье, чтобы уже в 20 лет заработать титул чемпиона страны в полутяжёлой категории. С тех пор Георгий надолго закрепился в элите отечественного бокса. На протяжении пяти лет спортсмен не выходил из призовой тройки на чемпионате России, а в 2019 году даже заслужил путёвку на чемпионат мира, где сумел добраться до четвертьфинала.

Вслед за пиковым сезоном, однако, в карьере Кушиташвили случился спад – правда, вовсе не спортивной природы. 2 февраля 2020 года стало известно об аресте боксёра, сопровождавшегося настоящим скандалом. Момент задержания попал на видео: из подъезда на Фрунзенской набережной Георгия под руки выводили сотрудники Росгвардии – причём, у одного из них в кровь был разбито лицо.

Источник фото: РИА Новости

Как выяснилось позже, в передрягу боксёр попал из-за наркотиков. Той зимней ночью Кушиташвили вместе с другом Овиком Оганнисяном подъехали по адресу в Хамовниках на такси. Приближаясь к дому, молодые люди нервно озирались по сторонам, а затем проникли в подъезд: им был известен код домофона, хотя раньше приятели здесь не бывали. Тогда же подозрительных незнакомцев засекли сотрудники Росгвардии.

Попав в дом спустя некоторое время, росгвардейцы обнаружили парочку на лестнице между восьмым и девятым этажом. Ситуация тут же прояснилась: Георгий и Овик искали на месте закладку. К моменту прибытия правоохранителей боксёр уже раскрыл тайник и даже успел вдохнуть порошок: в крови его был позже обнаружен кокаин. Увидев же сотрудника Росгвардии, Кушиташвили бросился на него с кулаками – и разбил ему нос в кровь.

«Вправлять нос я умею»

Боксёра арестовали на два месяца, возбудив уголовное дело сразу по двум статьям: о «применении насилии в отношении представителя власти» и «незаконном хранении наркотических веществ». Несмотря на очевидные доказательства, Кушиташвили своей вины в суде не признал. По словам боксёра, росгвардеец «сам ударился и сломал себе нос», а Георгий, напротив, предлагал сотруднику МВД вправить его:

– Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею, – нахально заявил спортсмен.

Отрицал боксёр и обвинения по 228 статье: мол, наркотиков он не покупал и не хранил, вопреки свидетельства медиков. Адвокат Кушиташвили позже объяснил, как ситуация обстояла «на самом деле». В доме на Фрунзенской набережной Георгий и Овик должны были встретиться со знакомыми, но попасть к ним не успели – поругались с росгвардейцами, один из которых в ходе стычки… разбил нос, упав на лестнице.

– Если бы Кушиташвили нанес удар правой рукой в область головы сотрудника Росгвардии, то, учитывая силу удара, было бы два варианта: глухой нокаут или возможный летальный исход, – рассуждал адвокат.

Источник фото: РИА Новости

Доводы защиты суд не убедили. В марте Георгия перевели из СИЗО на домашний арест, а в сентябре его окончательно признали виновным. Правда, закрывал дело уже не обычный, а Военный суд: дело в том, что Кушиташвили выступал за ЦСКА и числился в тот момент солдатом-контрактником. Реального срока, однако, спортсмену удалось избежать: он раскаялся и возместил пострадавшему росгвардейцу ущерб в размере 200 тыс рублей. В итоге наказание оказалось лёгким: три года условно плюс подписка о невыезде.

Мимо Олимпиады

Гораздо более серьёзные последствия ждали Кушиташвили в профессиональном плане. По иронии судьбы, на следующий день после инцидента в Хамовниках боксёр должен был отправиться в Кисловодск – на сборы для подготовки к Олимпиаде в Токио. Разумеется, попасть туда спортсмену-кокаинщику не удалось. Более того, вскоре генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв пожизненно исключил его из сборной.

Источник фото: РИА Новости

В спорт Георгий вернулся уже в 2021 году, дебютировав в профессиональном боксе. Впоследствии Кушиташвили переехал в Грузию, обосновавшись в Тбилиси, и начал официально представлять страну на международных соревнованиях. Уже на следующий год боксёр завоевал золотую медаль чемпионата Европы, а этой весной прибавил к ней ещё и бронзу чемпионата мира – на данный момент это высшие достижения в карьере скандального спортсмена.