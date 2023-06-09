ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чемпион России до крови избил росгвардейца. Боксёра застукали с порошком прямо на лестнице

Отвертеться от наказания у известного бойца не вышло.
Чемпион России до крови избил росгвардейца. Боксёра застукали с порошком прямо на лестнице
09 июня 2023 08:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

Георгий Кушиташвили к 27 годам завоевал немало наград. На счету боксёра - золото чемпионата России и чемпионата Европы, где тот представлял свою историческую родину - Грузию. Однако широкой публике успешный спортсмен известен вовсе не громкими победами, а скандалом, который широко освещался в отечественных СМИ три года назад.

Известного боксёра арестовали после инцидента в Москве, когда Георгий разбил нос сотруднику Росгвардии. Спортсмена поймали с «запрещёнкой» прямо на лестнице.

Ответить перед законом Кушиташвили пришлось за оба преступления.

Криминальный инцидент в Хамовниках

Кушиташвили родился в Грузии, но ещё в раннем детстве переехал с семьёй в Россию. Здесь парень всерьёз увлёкся боксом и впоследствии ради тренировок переехал из Бурятии в Подмосковье, чтобы уже в 20 лет заработать титул чемпиона страны в полутяжёлой категории. С тех пор Георгий надолго закрепился в элите отечественного бокса. На протяжении пяти лет спортсмен не выходил из призовой тройки на чемпионате России, а в 2019 году даже заслужил путёвку на чемпионат мира, где сумел добраться до четвертьфинала.

Вслед за пиковым сезоном, однако, в карьере Кушиташвили случился спад – правда, вовсе не спортивной природы. 2 февраля 2020 года стало известно об аресте боксёра, сопровождавшегося настоящим скандалом. Момент задержания попал на видео: из подъезда на Фрунзенской набережной Георгия под руки выводили сотрудники Росгвардии – причём, у одного из них в кровь был разбито лицо.

Источник фото: РИА Новости

Как выяснилось позже, в передрягу боксёр попал из-за наркотиков. Той зимней ночью Кушиташвили вместе с другом Овиком Оганнисяном подъехали по адресу в Хамовниках на такси. Приближаясь к дому, молодые люди нервно озирались по сторонам, а затем проникли в подъезд: им был известен код домофона, хотя раньше приятели здесь не бывали. Тогда же подозрительных незнакомцев засекли сотрудники Росгвардии.

Попав в дом спустя некоторое время, росгвардейцы обнаружили парочку на лестнице между восьмым и девятым этажом. Ситуация тут же прояснилась: Георгий и Овик искали на месте закладку. К моменту прибытия правоохранителей боксёр уже раскрыл тайник и даже успел вдохнуть порошок: в крови его был позже обнаружен кокаин. Увидев же сотрудника Росгвардии, Кушиташвили бросился на него с кулаками – и разбил ему нос в кровь.

«Вправлять нос я умею»

Боксёра арестовали на два месяца, возбудив уголовное дело сразу по двум статьям: о «применении насилии в отношении представителя власти» и «незаконном хранении наркотических веществ». Несмотря на очевидные доказательства, Кушиташвили своей вины в суде не признал. По словам боксёра, росгвардеец «сам ударился и сломал себе нос», а Георгий, напротив, предлагал сотруднику МВД вправить его:

Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею, нахально заявил спортсмен.

Отрицал боксёр и обвинения по 228 статье: мол, наркотиков он не покупал и не хранил, вопреки свидетельства медиков. Адвокат Кушиташвили позже объяснил, как ситуация обстояла «на самом деле». В доме на Фрунзенской набережной Георгий и Овик должны были встретиться со знакомыми, но попасть к ним не успели – поругались с росгвардейцами, один из которых в ходе стычки… разбил нос, упав на лестнице.

Если бы Кушиташвили нанес удар правой рукой в область головы сотрудника Росгвардии, то, учитывая силу удара, было бы два варианта: глухой нокаут или возможный летальный исход, рассуждал адвокат.

Источник фото: РИА Новости

Доводы защиты суд не убедили. В марте Георгия перевели из СИЗО на домашний арест, а в сентябре его окончательно признали виновным. Правда, закрывал дело уже не обычный, а Военный суд: дело в том, что Кушиташвили выступал за ЦСКА и числился в тот момент солдатом-контрактником. Реального срока, однако, спортсмену удалось избежать: он раскаялся и возместил пострадавшему росгвардейцу ущерб в размере 200 тыс рублей. В итоге наказание оказалось лёгким: три года условно плюс подписка о невыезде.

Мимо Олимпиады

Гораздо более серьёзные последствия ждали Кушиташвили в профессиональном плане. По иронии судьбы, на следующий день после инцидента в Хамовниках боксёр должен был отправиться в Кисловодск – на сборы для подготовки к Олимпиаде в Токио. Разумеется, попасть туда спортсмену-кокаинщику не удалось. Более того, вскоре генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв пожизненно исключил его из сборной.

Источник фото: РИА Новости

В спорт Георгий вернулся уже в 2021 году, дебютировав в профессиональном боксе. Впоследствии Кушиташвили переехал в Грузию, обосновавшись в Тбилиси, и начал официально представлять страну на международных соревнованиях. Уже на следующий год боксёр завоевал золотую медаль чемпионата Европы, а этой весной прибавил к ней ещё и бронзу чемпионата мира на данный момент это высшие достижения в карьере скандального спортсмена.

источник: «Советский спорт»
Чемпион России до крови избил росгвардейца. Боксёра застукали с порошком прямо на лестнице
Чемпион России до крови избил росгвардейца. Боксёра застукали с порошком прямо на лестнице
Отвертеться от наказания у известного бойца не вышло.
09.06.2023 08:00
Бокс
автор: Сергей Колесников
«Извиняюсь, его подставили». Исмаилов спустя 15 месяцев отказался от победы над Дуродолой
«Извиняюсь, его подставили». Исмаилов спустя 15 месяцев отказался от победы над Дуродолой
Лысый хищник признал, что напрасно радовался триумфу над экс-чемпионом мира по боксу.
30.05.2023 15:12
Бокс
автор: Дмитрий Пожидаев
Безумный российский боец выбросил судью за канаты. А ведь даже драться не собирался
Безумный российский боец выбросил судью за канаты. А ведь даже драться не собирался
Вячеслав Дацик решил кулаками доказать свою правоту. Лучше бы он этого не делал.
27.05.2023 14:59
Бокс
автор: Сергей Перемутов
5 нокаутов за 30 минут. Достижение Никиты Цзю легендарному Косте даже не снилось
5 нокаутов за 30 минут. Достижение Никиты Цзю легендарному Косте даже не снилось
Сын именитого боксера готов затмить все его достижения. 
24.05.2023 19:08
Бокс
автор: Никита Плохих
Легенду украинского бокса ограбили в Лас-Вегасе. Ломаченко рыдал, как ребёнок
Легенду украинского бокса ограбили в Лас-Вегасе. Ломаченко рыдал, как ребёнок
А над судейскими записками плачет весь мир.
21.05.2023 10:20
Бокс
автор: Никита Плохих
Победа под флагом России! Атаев и Гаджимагомедов озолотились в Ташкенте
Победа под флагом России! Атаев и Гаджимагомедов озолотились в Ташкенте
Российские боксеры стали чемпионами мира.
14.05.2023 18:59
Бокс
автор: Андрей Тупиков
Красный гладиатор Бухенвальда. Как советский боксёр побил более 80 фашистов в концлагере
Красный гладиатор Бухенвальда. Как советский боксёр побил более 80 фашистов в концлагере
Андрея били локтями в лицо и ногами в пах, но сломить дух чемпиона никому не удавалось. 
09.05.2023 17:00
Бокс
автор: Сергей Перемутов
Отделался условкой. Чемпион мира по боксу избежал тюрьмы за серьезное ДТП
Отделался условкой. Чемпион мира по боксу избежал тюрьмы за серьезное ДТП
Джервонта Дэвис проведет 90 дней взаперти.
06.05.2023 12:51
Бокс
автор: Евгений Арефьев
Печень нужно беречь. Дэвис провел нокаут года в боксе
Печень нужно беречь. Дэвис провел нокаут года в боксе
На «Ти-Мобайл» арене в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса. В главном поединке Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде.
23.04.2023 10:26
Бокс
автор: Антон Купреченков
Деньги, разногласия и русофоб. Бетербиев и Бивол драться пока не будут
Деньги, разногласия и русофоб. Бетербиев и Бивол драться пока не будут
В ситуацию вмешалась политика и поединка точно не будет.
20.04.2023 00:00
Бокс
автор: Антон Купреченков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.