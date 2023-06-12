Бой века в боксе - позор России! Бивол будет драться за Киргизию, а Бетербиев - за Канаду

Новый «сериал» с предсказуемым концом устроили два прекрасных российских боксера, лучшие полутяжи современности Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Ну чем не сказка увидеть - в ринге двух радикально отличающихся друг от друга боксеров в плане ведения поединка. Две разных школы, двое непобедимых до сегодняшнего дня бойцов, и если Бивол более прагматичный товарищ, имеет в послужном списке лишь половину боев, законченных нокаутами, то Бетербиев пока что не ведает, что есть такое – победа по очкам.

Сколько мыльных опер или различных киношного вида саг мы уже видели в боксе. На пике форм и карьер лучшие боксеры либо не могут договориться о боях ввиду завышенных требований их промоутерских компаний о гонорарах, либо мешают проблемы с травмами. В конце концов случаются чудеса, как в случае боя Флойд Мэйвейзер – Мэнни Пакиао, но разве был «Пэкмэн» на тот момент в лучшей своей физической и бойцовской форме, разве мог он хоть что-то противопоставить расчетливому денежному мешку из США?

Нет. Все продумывается ровно так, чтобы выйти из противостояния с наименьшими потерями для собственного здоровья и наиболее набитыми карманами в плане возможной прибыли от телеправ и букмерских поступлений.

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Тоже самое сейчас происходит и в супертяжах, где Тайсон Фьюри и Александр Усик тянут время и сыплют лишь остротами в адрес друг друга. То, что было стабильным и ожидаемым в святые девяностые, когда Майк Тайсон боксировал с Эвандером Холифилдом или Ленноксом Льюисом или Костя Цзю, срывавший банк на боях с топами своего весового дивизиона, «кануло в Лету».

Однако нет и не было никаких гарантий для того, чтобы раз и навсегда выявить сильнейшего среди антагонистов на ринге. Помехой служат финансовые споры промоутерских организаций, а также вопросы с телеправами.

Шестьдесят лет занимается организацией боксерских поединков одиозный американский юрист Боб Арум. Казалось бы, ну что этому немолодому человеку, который знает все вкусы и запахи денег до политики. Его визави, седовласый и монструозный Дон Кинг, давно бы ухватился на денежную ниточку и утащил бы своих боксеров куда-нибудь в условную Манилу, создав там все условия для супербоя. Арум же начал что-то блеять о поединке двух россиян и о том, что в ввиду политической неразберихи, он не хочет никоим образом, чтобы бой сильнейших полутяжей когда-либо состоялся. Такой же позиции придерживается еще один известный и влиятельный в мире бокса деятель, президент WBC Маурисио Сулейман. Он также сослался на непростую политическую обстановку и нежелание видеть такой бой.

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На сегодняшний день весь накал от желаемого в спортивном мире противостояния достиг апогея. Менеджер Дмитрия Бивола Вадим Карнилов, после всех заявлений Боба Арума об отказе от организации поединка между двумя топами из-за российского гражданства Бивола, неожиданно сообщил, что у Дмитрия есть киргизские корни, а также паспорт этого среднеазиатского государства. Таким образом, бой за звание чемпиона мира в весе до 81 килограмма может пройти между российскими боксерами, представляющими Канаду (Бетербиев) и Кыргызстан (Бивол), что само по себе уже смотрится комично.

Таковы политические реалии в современном мире. Спортсменам приходится подстраиваться под условия определенной кучки людей, не имеющих отношения к большому спорту. Если еще чуть-чуть затянуть с проведением поединка, то в нем не будет никакого смыла. Артуру Бетербиеву уже 38 лет и каждый последующий год приближает конец его карьеры, Дмитрию Биволу 32 года и он в самом расцвете сил. Ситуация очень напоминает слишком поздний по времени и эмоциям бой Мэйвейзер – Пакиао. Но тот бой все-таки состоялся, а Биволу и Бетербиеву еще нужно как-то уговорить чиновников.