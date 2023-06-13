«Никогда не отдам детей в бокс». Пронзительная исповедь о распаде семьи Бивола

Типичная история, когда спортсмен становится известным, находит себе жену из круга топ-моделей или каких-то бьюти-блогерш, а потом идет скандальное расставание со всеми вытекающими оттуда последствиями. Бурные обсуждения личной жизни в Сети, обвинения, шумная дележка имущества и еще на пару лет кормежка разнообразных СМИ множеством «грязной» информации. И это хорошо, когда упущены самые смачные подробности, но бывает, что и без такого «промывания костей» не обходится.

История отношений звезды профессионального бокса Дмитрия Бивола и его жены Екатерины – чуть из другой оперы. Ребята познакомились, когда им было по 16 лет. В 2007 году Бивол летел на сборы в Сочи. В салоне самолета Дмитрий заприметил красивую девушку. Застенчивый юноша долго собирался с мыслями, а потом набрался смелости, подошел и познакомился. Екатерина летела к своей бабушке на каникулы.

Источник фото: соцсети Екатерины Бивол

После были красивые ухаживания с букетами, долгие переписки, знакомство с родителями будущей невесты. Родные боксера не сразу серьезно восприняли выбор Дмитрия, но после личной встречи Екатерины с мамой и папой будущей звезды ринга, сомнения тут же отпали. Девушку приняли с распростертыми объятиями.

Через некоторое время состоялась свадьба. Казалось бы, подобные браки страстно начинаются и обычно быстро заканчиваются, но не в случае четы Биволов. Двое прекрасных детей, постоянные совместные фотосессии в соцсетях и общее впечатление полнейшей идиллии в отношениях между мужчиной и женщиной.

Источник фото: соцсети Екатерины Бивол

Спустя 16 лет после начала отношений, Екатерина Бивол сообщила своим подписчикам, что с Дмитрием они не проживают вместе вот уже два месяца. Оказалось, что развод уже оформлен.

Причиной такого неожиданного конца отношений одной из самых крепких пар в российском спорте явился какой-то пустяк, однако подробностей Екатерина не раскрывает. Финансовых трений между экс-супругами не возникает, потому что имущество они разделили по закону. Правда, во время обсуждения этого неприятного факта, чувствуется, как сквозит тоска и разочарование в Екатерине.

Источник фото: соцсети Дмитрия Бивола

Для нее это расставание стало неожиданностью. Учитывая факт отсутствия в этом деле жареных подробностей, даже здесь у пары Бивол получилось все сделать максимально тихо и спокойно. В завершении своей небольшой исповеди, Екатерина сказала, что никогда не отдаст своих детей в бокс.

«Я всегда минимум половину года была одна. За последний год мы не виделись десять месяцев. К чему привыкать? К одиночеству? Я к нему очень привыкла. Бывает грустно моментами, но думала, что будет хуже. Я оказалась гораздо сильнее, чем думала. Его бои больше не являются моей проблемой» – рассказала Екатерина в своих соцсетях