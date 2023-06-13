Жертва кремлевских войн или месть воров в законе? Загадочная история гибели лучшего боксера СССР

Легендарный Валерий Попенченко в 60-х годах прошлого века высек свое имя золотыми буквами в истории мирового бокса. Советский спортсмен расправлялся с одним соперником за другим, причем большинство его поединков завершалось досрочно, за что Валерий и получил прозвище «Мистер нокаут».

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Помимо 6 золотых медалей чемпионата СССР боксеру не было равных на двух чемпионатах Европы (1963,1965) и на Олимпиаде 1964 года в Токио. В финальном поединке тех Игр Попенченко в своем фирменном стиле нокаутировал пятикратного чемпиона ФРГ Эмиля Шульца.

Источник фото: РИА Новости

Уже в 1967 году Валерий завершил профессиональную карьеру. Попенченко переехал из Ленинграда в Москву, где стал заведующим кафедры физического воспитания в МГТУ имени Баумана. Именно в этом месте, спустя 8 лет, жизнь прославленного боксера внезапно прервалась.

Одна из главных загадок в истории спорта

В морозное февральское утро 1975 года Попенченко, как обычно, пришел на работу и направился в свой кабинет на втором этаже. В этот день ему предстоял серьезный разговор с ректором университета. Валерию было необходимо определиться со сроками защиты докторской диссертации.

Около 17 часов вечера он покинул кабинет своего начальника, собирался забрать вещи и отправиться домой к любящей супруге, но тогда Попенченко даже не подозревал, что больше никогда не увидит свою любимую Татьяну. Легендарный чемпион сорвался с лестницы, пролетел три пролета и рухнул на теннисный стол.

Уже на следующий день в «Советском спорте» вышел некролог о гибели выдающегося боксера. Произошедшее окрестили несчастным случаем, но множество людей не могло поверить в эту версию, одним из них был тренер Валерия, Григорий Кусикьянц.

Источник фото: РИА Новости

Подозрительный инсульт

Первый секретарь горкома партии Москвы, Виктор Гришин, лично занимался делом Попенченко. Расследование пришло к версии, что у Валерия случился микроинсульт в ходе спуска с лестницы, после которого он потерял сознание и упал. Однако эту версию наотрез опровергал Кусикьянц.

«Чушь полная. Все боксеры отличные пловцы, прыгуны в воду. Если бы Валерка сорвался с перил, то в полете цеплялся за жизнь! Кричал, пытался кувыркаться, мог скоординироваться, хвататься руками за перила. Но никто не заметил у него на руках ни травм, ни ссадин, ни ушибов. Я уверен, что он летел головой вниз, так как череп Валеры оказался буквально раздроблен», – отмечал тренер.

Жертва войн башен Кремля

В 1974 году на официальной сессии Международного олимпийского комитета Москва была выбрана столицей будущих летних Игр 1980 года. Перед председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным встал серьезный выбор, кто удостоится чести стать лицом домашнего спортивного события такого масштаба.

Как вы можете догадаться, главным послом Олимпиады-1980 стал Попенченко. Бывший боксер часто общался с Косыгиным в начале 70-х по поводу строительства нового спортивного корпуса МГТУ и с легкостью принял столь почетную роль. Торжественное обращение с участием Валерия, снятое для программы «Новости дня», в то время крутили во всех кинотеатрах страны.

Источник фото: РИА Новости

Многие члены Политбюро во главе с Брежневым очень ревностно относились к Косыгину и его нарастающей популярности. Тренер Кусикьянц настаивал на том, что именно борьба партийных деятелей за влияние и власть стала причиной смерти его любимого боксера.

«В гибели Валеры ничего загадочного. Его просто убили! Когда-нибудь придет час и раскроется вся правда. Мне тяжело говорить. Он же мне, как сын. Он, как Юрий Гагарин. Настолько популярен был во всем мире. Все хотели пожать ему руку, лорды, миллиардеры. Был вхож лично к Косыгину. Конечно, такие яркие люди не вписывались в систему. Лидеров просто убирали, кому автокатастрофу устроили, кому несчастный случай», – заявлял Кусикьянц.

Месть воров в законе

Вопрос, кому была выгодна смерть прославленного чемпиона, остается и по сей день открытым. По некоторым сообщениям, Попенченко не просто так перебрался из Ленинграда в Москву. За несколько недель до переезда Валерий повздорил с ворами в законе в одном из ресторанов северной столицы.

Источник фото: РИА Новости

Разборка понесла за собой серьезные последствия, причем такого масштаба, что Валерию было уже небезопасно находиться в Ленинграде. Именно поэтому он принял предложение занять должность в МГТУ. Но и там до бывшего боксера добрались. По легенде, некий отморозок вызвал Попенченко на разговор, пырнул его ножом и сбросил с лестницы.

Легенда советского бокса никогда не шел на компромиссы и в ринге, и за его пределами, по всей видимости, за это он и поплатился. Истинную причину его ухода из жизни мы вряд ли узнаем. Но Валерий навсегда останется в наших сердцах, как великий чемпион.

Источник фото: РИА Новости

Если эта история заинтересовала или вдохновила вас, то советуем посмотреть художественный фильм «Мистер нокаут», посвященный главным победам знакового советского боксера.