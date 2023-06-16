Британский боксёр обозвал русского великана чудовищем. Мама пообещала оторвать ему руку

Британский супертяжеловес Дэвид Хэй всегда славился невероятным эпатажем. Он умел вести трэш-ток, а в ринге показывал себя во всей красе. Отдельной славной страницей в его карьере стала победа над Николаем Валуевым. Решением большинства судей Хэймейкер оказался сильнее. Но триумф британца был омрачён его оскорбительным поведением.

В трансляцию попадали кадры, на которых Хэй раз за разом очень грубо высказывается о россиянине. Особенно сильно Валуеву досталось во время разминки Дэвида. Он не стеснялся в выражениях: «Он — самое безобразное, что я когда-либо видел. Я смотрел «Властелина колец» и другие фильмы со странно выглядящими людьми, но меня шокирует то, что человек может выглядеть так, как он».

Источник фото: Getty Images

На этих словах Хэймейкер остановиться так и не смог. В сторону Валуева постоянно летели колкие выпады. Дэвид называл россиянина «чудовищем с Востока», «монстром». А ещё постоянно намекал на то, что от Николая плохо пахнет. Возможно, поведение британца было лишь попыткой выбить мощного соперника из колеи. Но выглядело это всё крайне некрасиво.

Любопытно, что после поединка самую негативную реакцию на случившееся дала… мама Дэвида – Джейн. Она пообещала строго наказать сына и заверила, что уже сделала выговор: «Я спросила его, не мог ли он быть менее откровенным? Неужели кто-то его заставлял называть его вонючкой? Это нехорошо – называть его безобразным. Он не безобразный, просто огромный».

Мама Хэймейкера очень мило вступилась за российского великана, что вызвало серьёзный общественный резонанс в России. Фанаты напрочь позабыли о выходке Дэвида и восхищались воспитанием женщины. А сама Джейн не считала, что сделала что-то невероятное. Напротив, она рассказал, что всегда старалась держать сына в строгости. А причиной такого поведения боксёра называла трудное детство.

Источник фото: The Times

Судя по всему, Хэй действительно прошёл непростую школу жизни. В интервью мама рассказала, что запретила ему делать татуировки. В случае если он ослушается, женщина, по ее собственным словам, «была готова отрезать ему руку».

Сам Хэймейкер позже оправдывался, то не хотел оскорбить и обидеть Николая, а просто пытался лучше настроиться на предстоящий поединок. Было видно, что воспитательные беседы от Джейн сработали.