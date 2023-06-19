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Вывезли за город и избили толпой. За границей жестоко расправились с российским боксёром

Спортсмен просто хотел отметить серебряную медаль, но попал в страшную передрягу.
Вывезли за город и избили толпой. За границей жестоко расправились с российским боксёром
19 июня 2023 17:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Соцсети Сослана Абарова

Сегодня Сослан Асбаров известен в России прежде всего как герой. Десять лет назад дагестанский боксёр вместе с приятелем спас из горящего трамвая 25 человек, за что впоследствии даже получил медаль «За отвагу».

Эта история мгновенно затмила другой инцидент, благодаря которому спортсмен прославился всего несколькими месяцами ранее. Весной 2013 года дагестанец попал за границей в жуткую передрягу.

За один неверный поступок боец чуть не поплатился жизнью.

«ГДЕ ДАГИ - ТАМ НАПРЯГИ»

В 2013 году большая карьера будущего чемпиона Европы только начиналась. 20-летний боксёр совсем недавно получил звание мастера спорта, после чего выиграл свой первый большой приз: бронзовую медаль чемпионата России. Впоследствии перспективного парня пригласили в молодёжную сборную страны, с которой в начале апреля он должен был отправиться на один из первых своих международных турниров, проходивших в Казахстане.

В Уральске спортсмен здорово проявил себя, завоевав серебро в весе до 81 кг. Для молодого профессионала этот успех был весьма значительным, так что и отметить его Асбаров решил соответствующе. Боксёр отправился в местный ночной клуб «Оскар», чтобы пропустить пару стаканчиков спиртного с друзьями.

Источник фото: РИА Новости

Однако праздник вскоре превратился для Сослана в настоящий кошмар. Оценки того, что стало поводом для жуткого инцидента, разнятся. Отец спортсмена настаивает на том, что кто-то из местных задел боксёра плечом, после чего между ними началась «словесная перебранка», которая перетекла в драку. Другие свидетели описывают ситуацию иначе:

- Сослан ходил пьяный по клубу, цеплял девчонок, которые были с парнями. Ему несколько раз говорили, чтобы успокоился. Он не слушался, орал — «где даги, там напряги!». Его урезованивали, объясняли. Все это отлично видно на видео камер наблюдения, - рассказывал местный журналист.

Источник фото: соцсети Сослана Абарова

«ПОСАДИЛИ В АВТОМОБИЛЬ И ВЫВЕЗЛИ ЗА ГОРОД»

Так или иначе, обычный мужской конфликт вскоре перешёл границы приличия. После избиения Сослана доставили в областную больницу в тяжёлом состоянии: врачи зафиксировали у боксёра сотрясение мозга и двойной перелом челюсти - пришлось срочно проводить операцию.

- Несколько парней кинулись на моего сына. Первыми нанесли удар. Там было 7-8 человек. Затем Сослана вытащили на улицу, посадили в автомобиль и вывезли за город. Там его опять избили. Угрожали убить. На том месте нашли гильзы от пистолета, - рассказывал отец спортсмена.

Детали скандала Сослан позже приводил в интервью «Матч ТВ». По словам боксёра, некий мужчина своей грубостью спровоцировал его в клубе. Асбаров схватился с обидчиком на месте, после чего стороны договорились «решить вопрос один на один» за городом. Однако оппонент дагестанца «по понятиям» действовать не планировал:

- Никакого один на один у нас не получилось, там за городом меня уже прикладом ударили, челюсть поломали, потом еще побили. Бардак начался, я уже с поломанной челюстью ничего не мог сделать, - говорил Сослан.

Источник фото: соцсети Сослана Абарова

Впоследствии Асбаров и его отец попытались привлечь хулиганов к ответственности. Уже через три дня после инцидента казахстанская полиция задержала двоих подозреваемых в избиении россиянина. Личности двух других преступников также были установлены, но к моменту суда, начавшегося осенью, по-прежнему находились в розыске.

Во время заседания, впрочем, отец бойца заявил, что прощает обоих подсудимых. Асбаров-старший подписал заявление, что претензий к хулиганам не имеет - после того, как те принесли публичные извинения. Сам Сослан же вернулся к тренировкам спустя два месяца, а в ноябре 2013-го года его имя вновь появилось на первых полосах газет - всё благодаря его уникальному подвигу в Хабаровске.

источник: «Советский спорт»
Вывезли за город и избили толпой. За границей жестоко расправились с российским боксёром
Вывезли за город и избили толпой. За границей жестоко расправились с российским боксёром
Спортсмен просто хотел отметить серебряную медаль, но попал в страшную передрягу.
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