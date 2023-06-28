Кусь уха, предсказанный проповедником. Так легендарный американец отомстил за поражение

28 июня 1997 года обещало стать особым днём в истории профессионального бокса. Майк Тайсон должен был выйти на ринг MGMGrandв Лас-Вегасе для того, чтобы вернуть чемпионский пояс WBA, сенсационно утраченный предыдущей осенью в бою с Эвандером Холифилдом. И новый поединок двух супертяжеловесов стал-таки историческим, но совсем по другой причине.

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Предпосылки к кровавой расправе

Зная характер Майка Тайсона, он явно был зол на себя и оппонента за ноябрьскую неудачу. К тому же, в интервью после того поединка он не раз упоминал, что считает главной причиной своего поражения грязную манеру ведения поединка в исполнении соперника и равнодушие к этому судей. Откровенно говоря, Холифилд тогда был далеко не безгрешен, а Майк по своей хорошей традиции умножил серьёзность проблемы на десять. Так или иначе, обстановка начала накаляться ещё задолго до повторного выхода боксёров на ринг.

Загрызть по-настоящему

С первых секунд боя-реванша Тайсон бросился в атаку, а Эвандер принялся за свои фирменные штучки, столь разозлившие Майка ранее. Холифилд без сомнения шёл в клинч, попутно успевая нанести сопернику пару-тройку «незачётных», но весьма ощутимых оплеух. К тому же новый чемпион очень низко опускал голову и постоянно пытался боднуть ей оппонента, не обращая внимания на замечания со стороны рефери. Результатом этого стало рассечение, полученное Майком уже в дебюте второго раунда, а «объятия» Эвандера причиняли Тайсону всё больший дискомфорт. Дело неумолимо шло скандалу — и он случился, да ещё какой!

По ходу третьего отрезка боя, угодив в очередной раз в бесплодный с точки зрения дальнейшего продолжения атаки клинч, да ещё и едва не получив тяжеленной головой Холифилда по лицу, Майк просто-напросто вцепился зубами в своего оппонента, причём в самом буквальном смысле этого слова, откусив Эвандеру фрагмент правого уха. После чего принялся и за второй орган слуха соперника, но тут соперников наконец-то смогли растащить. Впоследствии любители медицинской литературы установили, что откушен был так называемый дарвинов бугорок и долго шутили на тему естественного отбора в современном боксе. Откушенный фрагмент уха был немедленно поднят рефери и доставлен секундантам, что впоследствии помогло Холифилду восстановить внешность в почти первозданном виде. Победа же в этом бою безо всяких сомнений присуждена Эвандеру, который сохранил чемпионский пояс, хоть и ценой небольшого увечья.

Как оказалось, подобные действия Железного Майка были предсказаны задолго до поединка. И были, судя по всему, неизбежны.

«Перед боем с Тайсоном проповедник сказал мне, что это случится. Он сказал, что Тайсон предпримет попытку разозлить меня, но я должен думать о всевышнем. В гетто, если кто-то делает что-то против тебя, ты отвечаешь ему той же монетой. Люди не знали, но я хотел вцепиться в его чертову морду! Моя бабушка всегда мне говорила: «Они всегда ловят последнего», - рассказал позднее Холифилд в подкасте I AM ATHLETE.

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О вреде позднего ужина

Естественно, что столь резонансная история не могла пройти без последствий для агрессора. Атлетическая комиссия штата Невада немедленно дисквалифицировала Майка, и в следующий раз он оказался на ринге только через полтора года — в январе 1999-го. Впоследствии Тайсон и Холифилд выпустят необычный десерт, посвящённый событиям того боя, иронично назвав его «святые уши».

Соцсеть Майка Тайсона

Дружбы между двумя боксёрами экстра-класса в итоге так и не получилось, но хорошо, что оба спустя долгие годы вспоминают о тех давних событиях без злобы и агрессии.