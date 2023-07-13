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Дрозд: шансов против Фьюри у Нганну нет. Но все хотят звенеть карманом

Бывший чемпион мира дал оценку предстоящему бою экс-звезды UFC против лучшего боксёра планеты.
Дрозд: шансов против Фьюри у Нганну нет. Но все хотят звенеть карманом
13 июля 2023 12:00
автор: Никита Плохих
автор фото: Соцсети Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри проведет бой против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну. Поединок состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Британец вновь отсрочил свой поединок с Александром Усиком, а камерунец наконец-то вышел из тени после своего ухода от Дэйны Уайта. Своими ожиданиями в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» делится легендарный боксер из России Григорий Дрозд.

- Тайсон Фьюри проведет поединок с бывшим чемпионом UFC Нганну. Многие называют данное противостояние боем года. Согласно ли вы с такой оценкой или же это чисто денежная история?

- Речь идет лишь только о коммерческом, хайповом поединке, все хотят звенеть карманом. Он будет считаться исключительно выставочным поединком. Тут речь не идет о том, кто тут самый сильный тяжеловес в боксе. Речь идет о больших деньгах, два вида спорта: Нганну в ММА звезда, Фьюри - в боксе. Тут речь идет только о просмотрах и хорошем чеке для них обоих.

Соцсеть Фрэнсиса Нганну

- Есть ли хоть какие-то шансы у Нганну в поединке с таким профи?

- Никаких шансов у Нганну нет. Объективно шансов нет. Всем конечно понятно, что Нганну парень большой, не из настольного тенниса пришел. Но если Фьюри будет готовиться, то шансов у него нет никаких. Просто не сможет победить его в боксе. Понятное дело, бой выставочный, результат не столь важен. Но однозначный фаворит Фьюри, для меня это очевидно. Безусловно есть нокаутирующие удары, но если мы смотрим объективно, с точки зрения бокса - шансов у Нганну просто ноль.

Соцсеть Тайсона Фьюри

- Способны ли Фьюри и Нганну переплюнуть противостояние Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора?

- Мне кажется, что нет. Они не смогут достигнуть тех цифр. Сравнивать Флойда с Тайсоном Фьюри - не лучший вариант. Фьюри, конечно сделал революцию в супертяжелом весе, показывает очень яркие поединки. Но по уровню популярности его нельзя сравнить вообще с Флойдом. Его боксерское наследие слишком велико. Просто разные уровни.

Getty Images

С Нганну такая же история. Если сравнить внимание, медийность, особенно с той, что у Конора была на пике. Я думаю, что ни один боец ММА в мире не имел такой популярности, как Макгрегор. Бой Конора и Флойда в своем время собрал очень много денег. Хотя и этот поединок будет смотреться очень интересно, два больших гиганта. Интерес будет большой, но он не приблизится к финансам и гонорарам того поединка.

- Менеджер Усика назвал Фьюри клоуном после анонса этого поединка. Как вам такое сравнение, согласны ли с ним?

Тут надо смотреть, о чем речь. Он же не говорит, что будет боксировать с самым лучшим тяжеловесом планеты. Понятное дело, что Нганну бывший чемпион UFC и просто медийный парень. Это чисто коммерческий бой, выставочный, хайповый. Он никаким клоуном не выглядит. Выйдет на бой, заработает большие деньги, побьет этого парня. Я не понимаю, в чем тут клоунада. Он же не заявляет, что это поединок его мечты, всей его жизни. Что Нганну самый сильный соперник в его карьере, он так не делает. Надо смотреть на это более спокойно. С точки зрения телевизионной истории. Это самое настоящее шоу, и зрители будут смотреть на это, как на шоу. Никто не будет ждать этот бой, как Али - Форман. Одни будут надеяться, что Нганну попадет мощно Фьюри в голову, и это станет сенсацией. А другие, что, сейчас вашего ММАшника наш боксер разделывает под орех. Вот и вся история.

Getty Images

- Можно ли сказать, что Фьюри бегает от Усика и прикрывается подобными боями?

- Я не думаю, если бы были серьезные основания на бой с Усиком, то контракт был бы уже подписан. Или даже бой бы уже прошел. Очевидно, все застопорились. Фьюри ищет для себя активности, в том числе коммерческие. Бой с Усиком вряд ли сможет из-за этого затормозиться. Это две параллельные истории, несвязанные между собой. Тайсон отлично оценивает свое время и свои возможности. Если был бы хоть какой-то шанс серьезный на бой с Александром, то они бы уже договаривались. Думаю, что есть какая-то причина, по который этот бой просто не может состояться сейчас.

источник: «Советский спорт»
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