«Это разрушит образ Тайсона». За что великий боксёр должен был заплатить Украине миллион

Боя за объединение титулов между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри ценители бокса ожидали с нетерпением. Пояс WBC по-прежнему оставался в руках британца, поэтому для Усика предстоящий поединок носил особенно принципиальный характер. Поэтому, когда было объявлено об отмене боя, многие поторопились обвинить в незапланированном демарше Тайсона. Поклонники Усика могли бы долго отстаивать своё мнение в этом вопросе, но неожиданно Александра подвёл его менеджер, сделавший громкое заявление.

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Неконтролируемый бред

Вообще, в последние дни команда Усика и сам боксёр производят впечатление неугомонных мечтателей. Чего только стоит заявление Александра о том, что он вернётся в первый тяжёлый вес, станет абсолютным чемпионом мира в этой категории, а потом будет баллотироваться в президенты Украины. Относиться к этим мыслям вслух можно по-разному, но то, что Усику по крайней мере до завершения спортивной карьеры лучше думать о выступлениях на ринге — факт неоспоримый.

А вскоре после этого свою толику славы решил получить и менеджер боксёра — Александр Красюк. Он озвучил свою версию причины отмены боя Усика и Фьюри. Красюк заявил следующее:

«Фьюри сказал Усику: «Ты и твоя команда стоите 30%». Усик согласился на такое распределение суммы, так как дело не в деньгах. Но было одно условие. Фьюри должен был выплатить Украине один миллион фунтов стерлингов. Тайсон отказался. Я никогда не назову причину, потому что это навсегда разрушит его образ».

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Во-первых, удивляет сама постановка вопроса: в стадии переговоров между двумя спортсменами один из них требует выплатить серьёзную денежную сумму не ему лично, а его стране. Посыл Усика, если Красюк точно передал его слова, понятен, но очень уж напоминает бытовое попрошайничество.

Во-вторых, у стороны Фьюри наверняка есть абсолютно другая версия повода для отмены боя, которую британцы не озвучивают по ряду причин. Известно лишь одно — в октябре Тайсон сойдётся на ринге не с ним, а с Фрэнсисом Нганну.

Да и заявление о возможности разрушить репутацию несостоявшегося соперника тоже всерьёз отдаёт популистским бредом. Политические взгляды — а именно на них неприкрыто намекает Красюк — у всех разные, и вряд ли мы можем услышать что-то, чего Фьюри всерьёз стоит стыдиться. Иначе этот козырь, если бы он был в рукаве у представителей Усика, был бы немедленно предъявлен общественности. Говорить о каком-либо «благородном молчании» в этой ситуации вряд ли приходится.

Что дальше?

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В связи со всем вышесказанным очень интересно было бы дождаться реакции Фьюри. Зная крутой нрав британца, он почти наверняка в самое ближайшее время ответит на выпад в свой адрес. Обмен жёсткими репликами через СМИ в этом случае может продолжаться до тех самых пор, когда Усик либо уйдёт в другую весовую категорию, либо не сдержит обещание, и тогда вопрос о проведении боя двух топовых супертяжей возникнет вновь. Но то, что команда Александра ведёт себя как минимум странно — ясно любому мало-мальски здравомыслящему человеку.