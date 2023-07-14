ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Это разрушит образ Тайсона». За что великий боксёр должен был заплатить Украине миллион

Суперзвезде мирового профессионального ринга пытались навязать сомнительные обязательства.
«Это разрушит образ Тайсона». За что великий боксёр должен был заплатить Украине миллион
14 июля 2023 22:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Боя за объединение титулов между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри ценители бокса ожидали с нетерпением. Пояс WBC по-прежнему оставался в руках британца, поэтому для Усика предстоящий поединок носил особенно принципиальный характер. Поэтому, когда было объявлено об отмене боя, многие поторопились обвинить в незапланированном демарше Тайсона. Поклонники Усика могли бы долго отстаивать своё мнение в этом вопросе, но неожиданно Александра подвёл его менеджер, сделавший громкое заявление.

Getty Images

Неконтролируемый бред

Вообще, в последние дни команда Усика и сам боксёр производят впечатление неугомонных мечтателей. Чего только стоит заявление Александра о том, что он вернётся в первый тяжёлый вес, станет абсолютным чемпионом мира в этой категории, а потом будет баллотироваться в президенты Украины. Относиться к этим мыслям вслух можно по-разному, но то, что Усику по крайней мере до завершения спортивной карьеры лучше думать о выступлениях на ринге — факт неоспоримый.

А вскоре после этого свою толику славы решил получить и менеджер боксёра — Александр Красюк. Он озвучил свою версию причины отмены боя Усика и Фьюри. Красюк заявил следующее:

«Фьюри сказал Усику: «Ты и твоя команда стоите 30%». Усик согласился на такое распределение суммы, так как дело не в деньгах. Но было одно условие. Фьюри должен был выплатить Украине один миллион фунтов стерлингов. Тайсон отказался. Я никогда не назову причину, потому что это навсегда разрушит его образ».

Getty Images

Во-первых, удивляет сама постановка вопроса: в стадии переговоров между двумя спортсменами один из них требует выплатить серьёзную денежную сумму не ему лично, а его стране. Посыл Усика, если Красюк точно передал его слова, понятен, но очень уж напоминает бытовое попрошайничество.

Во-вторых, у стороны Фьюри наверняка есть абсолютно другая версия повода для отмены боя, которую британцы не озвучивают по ряду причин. Известно лишь одно — в октябре Тайсон сойдётся на ринге не с ним, а с Фрэнсисом Нганну.

Да и заявление о возможности разрушить репутацию несостоявшегося соперника тоже всерьёз отдаёт популистским бредом. Политические взгляды — а именно на них неприкрыто намекает Красюк — у всех разные, и вряд ли мы можем услышать что-то, чего Фьюри всерьёз стоит стыдиться. Иначе этот козырь, если бы он был в рукаве у представителей Усика, был бы немедленно предъявлен общественности. Говорить о каком-либо «благородном молчании» в этой ситуации вряд ли приходится.

Что дальше?

Getty Images

В связи со всем вышесказанным очень интересно было бы дождаться реакции Фьюри. Зная крутой нрав британца, он почти наверняка в самое ближайшее время ответит на выпад в свой адрес. Обмен жёсткими репликами через СМИ в этом случае может продолжаться до тех самых пор, когда Усик либо уйдёт в другую весовую категорию, либо не сдержит обещание, и тогда вопрос о проведении боя двух топовых супертяжей возникнет вновь. Но то, что команда Александра ведёт себя как минимум странно — ясно любому мало-мальски здравомыслящему человеку.

источник: «Советский спорт»
Дрозд: шансов против Фьюри у Нганну нет. Но все хотят звенеть карманом
Дрозд: шансов против Фьюри у Нганну нет. Но все хотят звенеть карманом
Бывший чемпион мира дал оценку предстоящему бою экс-звезды UFC против лучшего боксёра планеты.
13.07.2023 14:00
Бокс
автор: Никита Плохих
Кусь уха, предсказанный проповедником. Так легендарный американец отомстил за поражение
Кусь уха, предсказанный проповедником. Так легендарный американец отомстил за поражение
Эпичному бою Майка Тайсона и Эвандера Холифилда - 26 лет.
28.06.2023 10:00
Бокс
автор: Владимир Лазарев
Вывезли за город и избили толпой. За границей жестоко расправились с российским боксёром
Вывезли за город и избили толпой. За границей жестоко расправились с российским боксёром
Спортсмен просто хотел отметить серебряную медаль, но попал в страшную передрягу.
19.06.2023 17:00
Бокс
автор: Сергей Колесников
Британский боксёр обозвал русского великана чудовищем. Мама пообещала оторвать ему руку
Британский боксёр обозвал русского великана чудовищем. Мама пообещала оторвать ему руку
В добавок к оскорблению Хэй ещё и побил Валуева.
16.06.2023 12:00
Бокс
автор: Дмитрий Пожидаев
Жертва кремлевских войн или месть воров в законе? Загадочная история гибели лучшего боксера СССР
Жертва кремлевских войн или месть воров в законе? Загадочная история гибели лучшего боксера СССР
Такого не покажут в фильме «Мистер нокаут» и не напишут в книгах!
13.06.2023 22:00
Бокс
автор: Никита Плохих
«Никогда не отдам детей в бокс». Пронзительная исповедь о распаде семьи Бивола
«Никогда не отдам детей в бокс». Пронзительная исповедь о распаде семьи Бивола
Экс-жена чемпиона мира раскрыла подробности неожиданного расставания.
13.06.2023 14:00
Бокс
автор: Андрей Тупиков
Бой века в боксе - позор России! Бивол будет драться за Киргизию, а Бетербиев - за Канаду
Бой века в боксе - позор России! Бивол будет драться за Киргизию, а Бетербиев - за Канаду
Готовы ли российские фанаты бокса принять такой расклад? Правда, их не спросили.
12.06.2023 16:00
Бокс
автор: Андрей Тупиков
Чемпион России до крови избил росгвардейца. Боксёра застукали с порошком прямо на лестнице
Чемпион России до крови избил росгвардейца. Боксёра застукали с порошком прямо на лестнице
Отвертеться от наказания у известного бойца не вышло.
09.06.2023 08:00
Бокс
автор: Сергей Колесников
«Извиняюсь, его подставили». Исмаилов спустя 15 месяцев отказался от победы над Дуродолой
«Извиняюсь, его подставили». Исмаилов спустя 15 месяцев отказался от победы над Дуродолой
Лысый хищник признал, что напрасно радовался триумфу над экс-чемпионом мира по боксу.
30.05.2023 15:12
Бокс
автор: Дмитрий Пожидаев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.